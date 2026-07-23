Ni lo intente: esta ciudad cobrará más de 10.000 euros a quien abandone un animal

Imagen de referencia. Ocurrió en Ibiza, España, donde las autoridades ya suman 11 sanciones de este tipo para frenar el maltrato. Foto: Pennsylvania SPCA

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El Ayuntamiento de Ibiza en España reafirmó su compromiso contra el maltrato y el abandono animal mediante la imposición de una multa de 10.000.000 euros a la persona responsable de abandonar a Yoda, un perro mestizo de golden retriever de tres años. El animal fue hallado en un parqueadero de la ciudad en junio de 2025.

Tras su rescate, Yoda fue trasladado al Centro de Protección Animal de Sa Coma, donde recibió atención integral. Afortunadamente, en julio de 2025, el peludo fue adoptado por una familia en el Reino Unido, país donde actualmente convive con otros tres perros luego de un exitoso proceso de adaptación.

Esta sanción representa el undécimo expediente tramitado por la administración local por abandono animal, en el marco de una política de cero tolerancia hacia estas conductas. Desde el Consistorio recordaron a la ciudadanía que, ante la imposibilidad de mantener a un animal de compañía, la norma permite realizar una renuncia legal en las instalaciones de Sa Coma, lo cual evita tanto el desamparo de la mascota como las severas consecuencias económicas.

En el marco del Día Mundial del Perro, las autoridades locales enfatizaron que la tenencia responsable constituye la herramienta más eficaz para erradicar el abandono.

Un contraste con el panorama colombiano

Mientas en territorios como Ibiza se aplican sanciones pecuniarias directas y severas por este tipo de conductas, el contexto en Colombia presenta un enfoque normativo distinto.

En el país no existen multas económicas de esta magnitud para el abandono simple, sin embargo, el marco legal busca fortalecerse a través del proyecto conocido como la Ley Ángel.

Esta iniciativa legislativa surge con el propósito de tipificar de manera más rigurosa el abandono y la crueldad animal dentro del Código Penal, aumentando las penas y garantizando que las conductas que vulneren el bienestar de los animales no queden impunes en el territorio nacional.

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