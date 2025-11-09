Ni peligrosos ni violentos: una mirada distinta a las razas de manejo especial

Todos pueden ser equilibrados y afectuosos si crecen en entornos estables y reciben una socialización adecuada. Foto: Pitbull de corazón

Seguramente ha visto en las noticias o en redes sociales que un perro atacó a una persona. Casi siempre los titulares mencionan los mismos nombres: pitbull, rottweiler, dóberman. Razas que, por años, han cargado con una fama que pesa más que su propio cuerpo. Se les teme por su fuerza, se les juzga por su historia y, en muchos casos, antes de conocerlos.

En Colombia, la ley los clasifica como “razas de manejo especial”. Sus cuidadores deben registrarlos ante las alcaldías, mantenerlos con bozal y correa en espacios públicos, y contar con una...