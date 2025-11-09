Logo El Espectador
Ni peligrosos ni violentos: una mirada distinta a las razas de manejo especial

Por décadas, razas como el pitbull o el rottweiler han cargado con el peso del prejuicio. Hoy, distintas iniciativas buscan demostrar que la fuerza también puede ser sinónimo de ternura.

Mariana Álvarez Barrero y Laura Tatiana Vargas Lizarazo
09 de noviembre de 2025 - 03:00 p. m.
Todos pueden ser equilibrados y afectuosos si crecen en entornos estables y reciben una socialización adecuada.
Foto: Pitbull de corazón

Seguramente ha visto en las noticias o en redes sociales que un perro atacó a una persona. Casi siempre los titulares mencionan los mismos nombres: pitbull, rottweiler, dóberman. Razas que, por años, han cargado con una fama que pesa más que su propio cuerpo. Se les teme por su fuerza, se les juzga por su historia y, en muchos casos, antes de conocerlos.

En Colombia, la ley los clasifica como “razas de manejo especial”. Sus cuidadores deben registrarlos ante las alcaldías, mantenerlos con bozal y correa en espacios públicos, y contar con una...

Por Mariana Álvarez Barrero

Periodista de la Universidad del Rosario. Apasionada por la agenda global, la literatura y la economía. Además, presentadora de Moneygamia, formato audiovisual de finanzas fáciles de El Espectador.malvarez@elespectador.com

Por Laura Tatiana Vargas Lizarazo

Comunicadora social y periodista con interés en temas sociales, culturales, de conflicto y construcción de paz. Ganadora del Premio Nacional de Periodismo, Mujeres, Paz y Seguridad 2021.@Tatiana71765621lvargas@elespectador.com

