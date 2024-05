Niña se hace viral luego de llevar a su perrito a la guardería y dejar instrucciones

Hoy una nena me trajo su perrito a la Guardería y me dejó una cartita con tips y dibujos para su cuidado que comenzaba

Señor Sebastián(A la vuelta): Instrucciones (no porque no le tenga confianza).

Estás cosas para mí valen más que cualquier título, riqueza que pueda tener. pic.twitter.com/CqZoHbcb0C