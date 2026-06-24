No es normal creer que un perro viejo no puede tener una familia: razones para adoptarlos

Imagen de referencia. La vejez canina no debe ser sinónimo de descarte. En los albergues, cientos de animales esperan por un hogar dispuesto a amarlos. Foto: GAPRA REFUGIO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La idea de que el tiempo de un perro mayor ha llegado a su fin es un prejuicio que muchas fundaciones intentan derribar. Lejos de ser una etapa de descarte, la vejez de los animales domésticos representa una oportunidad para resignificar el concepto de adopción responsable.

Así lo demuestra la Fundación Tepa al visibilizar historias como la de Jackie, una perrita de avanzada edad que pasó de estar al borde de la eutanasia a recuperar su calidad de vida gracias a un hogar dispuesto a asumir sus cuidados médicos.

En los refugios, los animales mayores suelen enfrentar los tiempos de espera más prolongados. Mientras los cachorros son seleccionados con rapidez, los llamados “viejitos” permanecen invisibles ante las solicitudes de adopción, siendo testigos del egreso constante de otros compañeros.

Sin embargo, los expertos en bienestar animal coinciden en que estos ejemplares no poseen menos afecto ni menor capacidad de adaptación, simplemente carecen de la atención mediática o estética que reciben los más jóvenes.

Adoptar un perro anciano no debe entenderse como un acto de resignación ante la brevedad de la vida, sino como la decisión consciente de garantizar que el tiempo restante de ese animal transcurra en condiciones dignas y bajo el amparo del afecto.

Si usted está considerando la opción de integrar un nuevo miembro a su familia, la Fundación Tepa invita a la ciudadanía a no ignorar a los animales con canas.

El refugio cuenta actualmente con varios ejemplares de edad avanzada que esperan una oportunidad. Para conocerlos, puede ponerse en contacto con la organización a través de un mensaje directo en sus redes sociales y agendar una visita.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱