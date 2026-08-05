“No es normal que un perro ladre y le hagan daño”: indignación por perro quemado en Armenia

Ladrar es la forma de comunicarse de un perro. Ningún comportamiento natural justifica la violencia ni el maltrato animal. Foto: Pixabay

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A propósito de un reciente hecho de crueldad hacia un perro registrado en la capital del Quindío, Armenia, la Fundación Tepa emitió un pronunciamiento en sus redes sociales para hacer un llamado urgente a la tolerancia, la empatía y el respeto por la vida animal.

El caso ocurrió cuando un hombre, según las primeras versiones recopiladas por las autoridades, reaccionó de manera desproporcionada ante los ladridos de un perro.

El sujeto presuntamente le roció un líquido inflamable al animal y le prendió fuego. La comunidad alertó a tiempo a las autoridades, lo que permitió intervenir y brindarle atención médica oportuna a la víctima.

El procedimiento estuvo a cargo de la Policía Nacional y el equipo de Seres Sintientes de la Alcaldía de Armenia. Mientras el peludo recibía asistencia veterinaria, el presunto agresor fue retenido para el inicio de las actuaciones judiciales correspondientes.

Ningún comportamiento natural justifica el maltrato

Ante la gravedad del evento, la Fundación Tepa utilizó sus canales digitales para enfatizar que el ladrido es una conducta instintiva y una herramienta de comunicación esencial en los perros, utilizada para manifestar miedo, emoción o territorialidad.

“No Es Normal que un perro ladre y la respuesta sea hacerle daño. Lo que no es normal es responder con violencia”, sostuvo la organización.

La entidad concluyó que eventos como este evidencian el largo camino que aún le resta a la sociedad para aprender a convivir de forma armónica con los seres sintientes, reiterando que ninguna conducta propia de la naturaleza de un animal debe ser castigada con violencia.

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