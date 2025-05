No ladra ni muerde, pero todos los perros lo “respetan”: ¿quién es el Rey Carlos?

El refugio que da hogar a los protagonistas de estos divertidos clips está en China. Foto: Instagram: @newlu_princess

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Ya vio el famoso video del perro que logra calmar una pelea de perros solo con su mirada? En los últimos días, este curioso fenómeno ha cautivado a millones de personas en redes sociales, generando tanto risas como reflexiones.

El video fue compartido por una usuaria de Instagram conocida como Sleep New, quien relató que las imágenes fueron grabadas en un refugio rural para perros en China. En la escena se ve una pelea entre varios canes, hasta que aparece uno blanco. No ladra, no corre, ni siquiera se impone físicamente. Solo camina entre ellos con tranquilidad y, como si se tratara de un rey, todos los demás se detienen y se apartan.

La reacción en redes no se hizo esperar. Muchos comenzaron a llamar a este perro King Charles (Rey Carlos), y ante el impacto del video, Sleep New decidió convertirlo en una serie. Desde entonces ha compartido más momentos del curioso liderazgo del can, quien parece ejercer el rol de pacificador en la manada.

Aunque el origen exacto de King Charles es desconocido, se sabe que fue rescatado de las calles y que vive actualmente en este refugio. Frente al furor global por la historia, la propia creadora del contenido aclaró: “Todos estos videos fueron grabados por un amante de los perros en una zona rural de China. Yo añadí contexto e hice una narrativa basada en ellos. No conozco el origen del perro, pero me pareció algo tan especial que quise compartirlo con el mundo”.

Más allá de lo curioso y entretenido que resulta este fenómeno viral, vale la pena recordar que detrás de cada uno de estos perros hay una historia de abandono, pero también de esperanza. El caso de King Charles es una muestra de que los perros de refugio no solo merecen amor, sino que también pueden sorprendernos con su carisma, nobleza y sabiduría.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱