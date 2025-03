“Nuestra perrita fue esperanza tras la pérdida de nuestro bebé”: Camilo Arévalo

Resume e infórmame rápido

La vida a menudo presenta pruebas difíciles, y en muchos casos, son los animales de compañía, con su amor incondicional, quienes se convierten en un refugio para las personas. Camilo Arévalo y Paula Pinzón, dos creadores de contenido colombianos conocidos por sus videos llenos de humor y temáticas familiares, son testigos de esto.

Tras la pérdida de su primer hijo, la pareja adoptó a Beka, una perrita criolla que, con su ternura y lealtad, les ayudó a seguir adelante. Esta mascota se convirtió en la esperanza y el consuelo que necesitaban en ese momento tan doloroso de sus vidas.

En entrevista con El Espectador, los creadores de contenido comparten esta emotiva experiencia, destacando la importancia de sus mascotas en su familia.

¿Cómo llegó Beka a sus vidas?

Camilo Arévalo (C. A.): Ella es una perrita criollita que llegó a nuestras vidas después de la pérdida de nuestro primer hijo que se llama Martín. Nuestro hijo nació vivo, pero murió dos días después, dejando un vacío muy grande en nuestros corazones. Fue un proceso duro. En medio del luto, decidimos adoptar a un perrito. Fuimos a una fundación donde había más de 200 perros y a ella la encontramos escondida en un guacal, con temor porque le tenía como miedo a las personas. Le pusimos Beka porque esa palabra significa esperanza.

Paula Pinzón (P. P.): La perdida de un hijo es un luto muy largo que cada pareja vive a su manera y a su ritmo, en nuestro caso fueron años para poder soltar, para poder superar. Bekita llegó casi un año después. Ella fue esa esperanza que necesitábamos y hoy en día la vemos como un ser muy especial.

Cuando uno adopta a un animal, siente esa conexión especial. Así pasó con Beka. Ella nos miró desde su casita y nosotros sentimos ese vínculo.

Influencer Camilo Arévalo y su familia. Foto: Jose Vargas Esguerra

¿De qué manera llegó África, su segunda perrita adoptada?

C. A.: África llegó dos años después que Beka, exactamente en pandemia. Veíamos muy solita a Beka y queríamos que tuviera compañía, alguien con quien jugar. Un día una persona de confianza nos comunicó que una perrita de raza cocker había tenido unos bebés y que los iban como a botar. Nosotros fuimos rápido y adoptamos a África. Al principio fue duro porque Beka no la aceptaba, pero hoy en día ya se aman.

¿Qué les han enseñado sus perritas?

P. P.: A verle un sentido a la vida y a ser más empática. Beka le dio un sentido muy bonito a mi vida cuando yo solo veía oscuridad.

C. A.: A ser agradecidos, a valorar cada momento y a comprender que no hay seres más leales y amorosos que los animales.

Ustedes tienen dos hijos, ¿cómo recibieron las perritas la llegada de los bebés a la familia?

P. P.: Hay algo muy curioso y es que Camilo y yo crecimos en familias donde no nos dejaban tener perros en la casa. Entonces poderles dar esa oportunidad a nuestros hijos de que crezcan con una mascota siento que es un rescate para ellos, que aprendan desde chiquitos a amar, a respetar, a cuidar a los animales, no solo a los perros, sino a todos los animales en general, siento que es un rescate de vida para toda la familia.

¿Cuáles son los mitos sobre los niños y las mascotas que, en su experiencia, han podido desmentir?

C. A.:Todo el mundo me decía que los pelos eran malos para los niños, pero hemos comprobado que no es cierto. Beka bota demasiado pelo y Salvador es un niño completamente sano. Desde que uno tenga los cuidados necesarios como las vacunas, la limpieza y todo esto, no pasa nada.

P. P.: Una de las creencias más comunes que se desmiente al llegar un bebé a casa, especialmente cuando ya se tienen mascotas, es la idea de que los animales se vuelven agresivos, que no respetarán al bebé o incluso que lo morderán. En nuestro caso, esto no ha sido así en absoluto; nuestras mascotas han mostrado solo ternura y amor hacia nuestros hijos.

¿Qué beneficios han observado en el desarrollo de sus hijos al tener perritos en casa?

P. P.: Tener perritos en casa ha sido fundamental para el desarrollo de nuestros hijos. Les enseña a ser responsables, a ser más empáticos y a respetar la vida de los demás. Como padres, nos aseguramos de establecer límites y de enseñarles a consentir a los animales de manera adecuada. Creo que brindarles esta oportunidad desde pequeños es algo realmente hermoso. Además, este tipo de experiencias es, en mi opinión, el fundamento de muchos valores importantes en la vida. Si nuestros hijos aprenden a respetar a sus mascotas y a tratarlas con cariño, eso refleja mucho sobre su carácter.

¿Qué aspectos consideran importantes antes de decidir adoptar un perro?

C. A.: Tener un perro es una responsabilidad de por vida. Desde mi experiencia, puedo decir que tener un perro es algo maravilloso, pero también creo que es importante evaluar si realmente estás preparado para asumir esta responsabilidad. Lo más crucial es contar con el tiempo necesario para sus cuidados, para pasearlos y brindarles atención.

¿Qué consejos le harían a una persona que piensa adoptar una mascota?

C. A.: Que lo hagan. Existen muchos perritos en fundaciones y en la calle que merecen la oportunidad de ser amados. Adoptar un perro es como darles una nueva oportunidad de vida, una oportunidad para que renazcan. Actualmente, hay muchos perros sufriendo, y es importante no dejarse llevar solo por la apariencia o por querer tener un perro “bonito” que atraiga miradas cuando se sale a pasear. Adoptar debe ser una decisión tomada con el corazón. Denle una oportunidad a perros como Beka, que si no la hubiéramos rescatado, probablemente estaría viviendo en una jaula, tal vez incluso sin vida o sufriendo.

P. P.: Uno no rescata a un perro, ellos lo rescatan a uno. Vivir esta experiencia es realmente una oportunidad muy bonita para ambos, te motivan a salir, a explorar más, a conectarte con el mundo exterior e incluso a fortalecer los lazos con tu propia familia. Por favor, no compren, adopten.

