Oliver fue rescatado junto a sus hermanos en Bogotá, pero es el único que espera un hogar

A diferencia de sus hermanos de camada, Oliver continúa a la espera de ser adoptado en Bogotá. Foto: Rescatame Bogotá

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La Fundación Rescatame Bogotá anunció la apertura del proceso de adopción de Oliver, un perrito de seis meses de edad que fue rescatado en el sur de la capital junto a sus hermanos. Mientras que los demás integrantes de su camada ya fueron acogidos por distintas familias, Oliver continúa a la espera de un hogar permanente.

De acuerdo con la información brindada por la organización, el animal cuenta con su esquema de vacunación completo, además de estar desparasitado y esterilizado. Destaca por su pelaje tipo alambre y por un carácter sociable, juguetón y afectuoso, con una convivencia favorable tanto con gatos como con otros perros.

Las personas interesadas en brindarle un espacio en su hogar e iniciar el proceso formal de adopción pueden diligenciar la solicitud correspondiente a través de los canales oficiales de la Fundación Rescatame Bogotá.

La adopción de animales rescatados representa una oportunidad fundamental para mitigar la problemática de sobrepoblación y abandono en la ciudad.

Al optar por integrar a un peludo como Oliver a la familia, no solo se le otorga una segunda oportunidad a un individuo en situación de vulnerabilidad, sino que también se liberan recursos y cupos dentro de las organizaciones protectoras para permitir el rescate de otros animales en riesgo.

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