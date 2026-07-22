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Pastel tiene tres meses y no conoce un hogar pero aún está a tiempo: así puede adoptarla

Debido a su corta edad, Pastel ingresará primero a un hogar de paso mientras cumple la madurez requerida para su esterilización.

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22 de julio de 2026 - 02:00 p. m.
La cachorra de tres meses fue rescatada junto a su madre y hermanos durante una jornada de esterilización.
La cachorra de tres meses fue rescatada junto a su madre y hermanos durante una jornada de esterilización.
Foto: Por amor a Rocky
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La fundación Por Amor a Rocky dio a conocer la historia de Pastel, una cachorra de tres meses de edad que se encuentra en búsqueda de una familia responsable. La pequeña fue rescatada junto a su madre y sus hermanos durante una jornada de esterilización, y hoy espera iniciar un proceso que le permita crecer en un entorno seguro.

Debido a su corta edad, Pastel aún no cuenta con la madurez física requerida para ser esterilizada. Por este motivo, el proceso se manejará inicialmente bajo la modalidad de hogar de paso con compromiso de adopción.

Una vez que la cachorra cumpla con la edad adecuada y se realice el procedimiento quirúrgico, se formalizará de manera oficial su adopción definitiva.

Desde la organización enfatizan que incorporar a Pastel a un hogar representa una responsabilidad de por vida. Por ello, se busca una familia que disponga del tiempo, la paciencia y el dedicación necesarios para educarla con afecto y acompañarla en cada una de sus etapas de desarrollo.

El impacto de la adopción responsable

Adoptar a un animal rescatado no solo transforma la vida del individuo que ingresa al hogar, sino que contribuye directamente a mitigar la problemática de sobrepoblación y abandono.

Al darle una oportunidad a un cachorro como Pastel, se liberan recursos y espacios dentro de las organizaciones de protección animal, permitiendo que otros peludos en situación de vulnerabilidad puedan ser auxiliados y rehabilitados.

Las personas interesadas en postularse para la adopción de Pastel pueden descargar el formulario correspondiente a través de la cuenta oficial de Instagram @rockyadopcion.

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