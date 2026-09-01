Publicidad

Home

La Red Zoocial
Perros

Perdió un ojo tras ser abandonada en una carretera: Abby pide una segunda oportunidad

Patitas en protesta mantiene abierto el proceso de adopción para quienes deseen brindarle un hogar a esta perrita.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
La Red Zoocial
La Red Zoocial
01 de septiembre de 2026 - 01:53 p. m.
Abby (6-7 años), rescatada por Patitas en protesta. Esterilizada, vacunada y lista para ser adoptada.
Abby (6-7 años), rescatada por Patitas en protesta. Esterilizada, vacunada y lista para ser adoptada.
Foto: Patitas en protesta
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La organización Patitas en protesta dio a conocer la historia de Abby, una perrita de aproximadamente seis a siete años que hoy se encuentra lista para ser adoptada por una familia definitiva, tras superar un pasado marcado por el abandono.

Hace cerca de un año, la perrita fue encontrada completamente sola durante la noche, bajo la lluvia, en una carretera del municipio de Pasca, Cundinamarca. Al momento de su rescate, presentaba un evidente estado de desatención que requirió asistencia veterinaria inmediata. Entre los procedimientos médicos a los que fue sometida se incluyeron la extracción de uno de sus ojos, una profilaxis dental y diversos tratamientos orientados a restaurar su salud.

Actualmente, Abby se recuperó por completo y cuenta con su esquema de vacunación, desparasitación y tratamiento antipulgas al día, además de estar esterilizada. Según detalla la organización, se trata de una peludita de tamaño pequeño, descrita como amorosa y apegada a sus cuidadores. Aunque suele mostrarse nerviosa ante situaciones desconocidas, se adapta con facilidad y convive de manera armónica con niños, gatos y otros perros.

Patitas en protesta mantiene abierto el proceso de adopción para quienes deseen brindarle un hogar. No obstante, la entidad aclaró que existen restricciones territoriales para la entrega del animal, por lo que no se otorgará en sectores con problemáticas de sobrepoblación animal, como Soacha o las localidades de Usme, Bosa y Ciudad Bolívar, entre otras zonas que deben ser consultadas previamente por los solicitantes.

Las personas interesadas en iniciar el trámite de adopción pueden comunicarse directamente con la organización a través de sus canales de contacto.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Perro

Rescate

Adopción

Abandono

Ayuda

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.