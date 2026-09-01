Perdió un ojo tras ser abandonada en una carretera: Abby pide una segunda oportunidad

Abby (6-7 años), rescatada por Patitas en protesta. Esterilizada, vacunada y lista para ser adoptada. Foto: Patitas en protesta

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La organización Patitas en protesta dio a conocer la historia de Abby, una perrita de aproximadamente seis a siete años que hoy se encuentra lista para ser adoptada por una familia definitiva, tras superar un pasado marcado por el abandono.

Hace cerca de un año, la perrita fue encontrada completamente sola durante la noche, bajo la lluvia, en una carretera del municipio de Pasca, Cundinamarca. Al momento de su rescate, presentaba un evidente estado de desatención que requirió asistencia veterinaria inmediata. Entre los procedimientos médicos a los que fue sometida se incluyeron la extracción de uno de sus ojos, una profilaxis dental y diversos tratamientos orientados a restaurar su salud.

Actualmente, Abby se recuperó por completo y cuenta con su esquema de vacunación, desparasitación y tratamiento antipulgas al día, además de estar esterilizada. Según detalla la organización, se trata de una peludita de tamaño pequeño, descrita como amorosa y apegada a sus cuidadores. Aunque suele mostrarse nerviosa ante situaciones desconocidas, se adapta con facilidad y convive de manera armónica con niños, gatos y otros perros.

Patitas en protesta mantiene abierto el proceso de adopción para quienes deseen brindarle un hogar. No obstante, la entidad aclaró que existen restricciones territoriales para la entrega del animal, por lo que no se otorgará en sectores con problemáticas de sobrepoblación animal, como Soacha o las localidades de Usme, Bosa y Ciudad Bolívar, entre otras zonas que deben ser consultadas previamente por los solicitantes.

Las personas interesadas en iniciar el trámite de adopción pueden comunicarse directamente con la organización a través de sus canales de contacto.

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