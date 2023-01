Perrita abandonada es encontrada con una desgarradora nota en su cuello

Gracias a una publicación en Facebook, el refugio que recibió a la perrita pudo reunirla con su madre. Foto: Facebook: McKamey Animal Center

Lilo es una perrita de raza pastor alemán con cuatro años de edad, que fue encontrada deambulando sola, en las calles de Chattanooga, ciudad de Tennessee, Estados Unidos. La mascota fue abandonada porque su familia no tenía dinero para quedarse con ella. Un triste escrito recoge las necesidades de la familia de Lilo, quienes, según el texto, no tienen hogar ni recursos, por lo que era demasiado costoso para ellos tener otra boca que alimentar.

“Por favor, mantén mi nombre. Mi nombre es Lilo. Por favor, ámame. Mi madre no pudo mantenerme y está sin hogar, con dos niños. Ella intentó con todas sus fuerzas, pero no puede conseguir ayuda. Yo soy demasiado costosa para ella. Ella de verdad me ama y soy una gran perra y me encanta que me amen. Por favor, no abuses de mí”, puede leerse en el escrito.

La perrita fue encontrada por un residente local el 20 de enero y fue llevada al refugio McKamey Animal Center, ubicado en Tennessee. Directores del refugio afirmaron que cuando la perrita llegó, estaba bastante asustada.

Lauren Mann, directora de promoción del refugio, afirmó que todos lloraron leyendo la nota. “Vemos un montón de cosas tristes todos los días, pero realmente nos golpeó a todos. La última línea es desgarradora”, comentó para The Washington Post. El personal del refugio también pudo percibir que la perrita extrañaba de forma desesperada a su familia.

La situación de Lilo conmovió tanto a las personas del centro animal, que decidieron hacer todo lo posible para reunir a la madre con su perrita. Por ello, decidieron crear una publicación en Facebook titulada “Una nota a la madre de Lilo: estamos aquí para ti”. También, publicaron un video en Tik Tok.

“Sentimos demasiado que hayas tenido que tomar la decisión de dejarla atrás. Sabemos que muchas personas están luchando para cuidar de sus mascotas en este momento. Sabemos lo difícil que debe ser renunciar a un animal que amabas porque no puedes proporcionarle el cuidado que necesita. Lo entendemos”.

“Queremos que sepas que está segura y que cuidaremos de ella. Ella será amada por nuestro personal y voluntarios, mantendremos su nombre y prometemos que haremos todo lo posible para encontrarle un nuevo y maravilloso hogar”, puede leerse en la publicación. “Pero si estás leyendo esto, esperamos que vengas a reclamarla. Te ayudaremos con lo que necesites para cuidar de ella lo mejor que podamos”.

Sin embargo, la propietaria de Lilo y sus hijos están quedándose en un lugar en donde no permiten animales. “Aunque aún no podemos compartir muchos de los detalles con ustedes, estamos trabajando activamente con la familia para establecerles un lugar seguro, refugio y recursos para permanecer juntos y hacer frente a las personas sin hogar”, puede leerse en la publicación.

Mann le comentó a The Washington Post que el personal del refugio está trabajando con el Centro de Justicia Familiar, así como un refugio local, para reubicar a la familia lo más pronto posible. Lilo permanecerá con el refugio McKamey Animal Center todo el tiempo que sea necesario, hasta que pueda ir a vivir con su familia de nuevo.

La crisis económica derivada de la pandemia también ha afectado a los animales, quienes son los primeros integrantes de la familia en ser abandonados. Una encuesta recientemente publicada por CM Research, agencia de investigación centrada en el sector veterinario, mostró que la crisis por el aumento de precios que está viviendo la sociedad ha tenido daños gigantes para dicho sector.

En Estados Unidos, más de un tercio de los dueños de mascotas tienen problemas para pagar los costos veterinarios. Las cifras son todavía peores en áreas rurales de este país, por la mayor cantidad de pobreza que existe. La inflación también ha significado un aumento en los precios de los productos del mundo animal, relacionados con su salud y su alimentación.

