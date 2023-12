Perrita desaparecida fue encontrada encima de un árbol de 9 metros, ¿cómo llegó ahí?

La perrita de nombre Luna se encontraba atrapada entre las ramas de un árbol de 9 metros de alto. No ladraba ni lloraba, solo temblaba. Foto: Luka bogdanovich AMAZING ANIMALS+ /TMX

Luna es una pastora alemana de 10 meses que estuvo desaparecida de su casa en Lotus, California, durante todo un día y toda una noche. Ante la preocupante situación, Brian Spies, el cuidador de la mascota, le solicitó ayuda a sus amigos y vecinos para buscar a la canina en el bosque. Sin embargo, el resultado de esa búsqueda terminó sorprendiéndolos a todos.

Leer: ¿Cuál es el tiempo máximo que un gato puede quedarse solo en la casa?

“Conducía un vehículo todoterreno. Miré a la izquierda y vi algo en el árbol y dije, ¡santo cielo, es el perro!”, relató Luka Bogdanovich, el vecino que encontró a Luna, a CNN.

De acuerdo con Bogdanovich, la perrita se encontraba atrapada entre las ramas de un árbol de 9 metros de alto. No ladraba ni lloraba, solo temblaba. “Bogdanovich me dijo ´tengo buenas y malas noticias, encontré a tu perro, pero está a 9 metros de altura, en un árbol´. Luna estaba congelada en el árbol, pero su cola meneante no estaba congelada”, expresó Spies al medio de comunicación internacional.

Leer: La cabeza hinchada de este perro reveló un terrible caso de maltrato animal

El propietario de Luna aseguró que no sabe cómo llegó su mascota hasta ese lugar. Sin embargo, cree que la canina pudo terminar atorada en el árbol cuando perseguía a una ardilla. Por suerte, Luna fue rescatada con ayuda de una escalera y no sufrió ninguna lesión.

“Si algún día se pierde de una miraremos hacia arriba porque puede trepar árboles”, concluyó Spies entre risas.

Leer: Marley, el perro abandonado que fue adoptado por una nueva familia

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com