Denuncian que perrita fue empalada en Girardot, Cundinamarca. ¿Cómo puede ayudarla?

La canina se encontraba deshidratada y con signos de infección en su cuerpo. Foto: Cortesía Fundación Dejando Huella

Las denuncias sobre maltrato animal que se evidencian a diario en redes sociales, reportes oficiales y otros medios, se han vuelto una problemática de difícil solución en el país.

Según el Instituto Distrital de Protección Animal, entidad que se encarga de atender las denuncias ciudadanas por maltrato animal, en el 2022 se realizaron “más de 4.500 visitas y 550 aprehensiones de animales”. Los reportes que más comúnmente se presentan son por negligencia, abandono y violencia física.

En esta ocasión, una perrita fue encontrada empalada en Girardot, Cundinamarca. Los rescatistas la llevaron inmediatamente al veterinario, para que extrajera el palo del recto. La canina se encontraba deshidratada y con signos de infección en su cuerpo.

La perrita fue atendida por la doctora Kelly Martínez, que siempre apoya a la fundación. “Actualmente, Hanna está mucho más estable, el jueves pueden sacarla de la veterinaria. El palo duró más o menos cuatro días dentro de su recto, por lo que produjo una infección. Necesitamos donaciones para antibióticos y comida”, comentó Harold Pico, de la Fundación Dejando Huella, para La Red Zoocial.

“Ojalá las autoridades hagan cumplir la ley de maltrato animal, porque a veces no se presta la atención que requiere. Uno llama a la Policía y no contestan. Cuiden a los animales y no dejen que la gente haga este tipo de bajezas”, concluyó Pico.

A través de su cuenta en Twitter, Conexión Animal difundió el caso de crueldad contra la perrita. “Aunque la primera recomendación que le realizaron a las rescatistas fue dormirla, por su estado y edad avanzada, ella demostró que quería vivir”, comentó la página en sus redes sociales.

✅ Hanna presentaba infección por las astillas del palo que estaban hace días en su organismo, también se encontraba deshidratada. — Conexión Animal (@RCAnimal) May 15, 2023

Si desea ayudar a Hanna, puede hacerlo comunicándose al número 3108051499 o a la cuenta de Instagram dejandohuella100. Del mismo modo, puede realizar su donación a través de las siguientes cuentas:

Bancolombia (cuenta de Ahorros): 65900037478

Nequi: 3108051499

Daviplata: 3108051499

Llamando a la línea 123 (24 horas)

Llamando a la línea contra el maltrato animal: 018000115161

Escribiendo a Bogotá te escucha: Bogota.gov.co/sdqs/

Escribiendo al correo del IDPYBA: proteccionanimal@animalesbog.gov.co

A través de estos medios, usted da un recuento de los hechos. Le van a preguntar dónde está el animal (dirección exacta de los hechos, barrio y localidad), los horarios de permanencia del presunto maltratador en dicho lugar y la evidencia del caso (si tiene fotos o videos, adjúntelos).

📲¿Cómo denunciar un caso de maltrato animal Colombia?

GELMA es el grupo de la Fiscalía General de la Nación encargado de investigar y judicializar los casos relacionados con agresión contra animales a nivel nacional. Para denunciar un caso de agresión contra animales, puede realizar los siguientes pasos:

Llamar a la línea 122

Llamar a la línea nacional gratuita 018000919748

En Bogotá al 5702000 (opción 7)

La Fiscalía General de la Nación, en articulación con la Policía Nacional, habilitó una opción en ADenunciar, para que a través de este canal, la ciudadanía también pueda interponer sus denuncias.

