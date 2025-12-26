Perrito atacó a un desconocido que intentaba entrar a su casa: el video se volvió viral

(Foto de referencia) Foto: Pexels

Un video de una cámara de seguridad, que empezó a circular en redes sociales a mediados de diciembre, mostró cómo un perrito intervino durante un intento de ingreso a su vivienda. Con el paso de los días, la grabación se volvió viral y fue compartida miles de veces, superando el millón de reproducciones en distintas plataformas.

En ella se ve, inicialmente, la fachada de una vivienda. Luego, un hombre aparece escalando una de las paredes del acceso principal; se apoya de a pocos y tarda varios segundos en lograr deslizarse hacia el interior de la casa.

Una vez estando abajo, el presunto ladrón camina unos pasos, y es entonces cuando el perrito entra en el plano de la cámara. No corre hacia él para atacarlo, sino que se queda quieto observando, a pocos metros. Cuando pisa completamente el suelo, el animal comienza a ladrar y el intento del extraño por entrar clandestinamente a la vivienda se entorpece.

Cuando decide salir y correr hacia la puerta principal, intenta saltar para poder huir rápidamente. Pero justo en ese momento, el rottweiler reacciona y salta detrás de él: logra morder la parte superior de su pantalón, lo que provoca que quede colgado del marco durante varios segundos. Finalmente, pierde el equilibrio y cae al piso.

El video no muestra qué ocurrió después. Tampoco se observa la llegada de otras personas ni de autoridades, ni se conoce si el hombre logró escapar o fue detenido. Ese vacío de información alimentó la curiosidad de los usuarios y multiplicó los comentarios en redes sociales.

Las reacciones de los usuarios

Algunos tomaron el video con humor, lo compararon con escenas de películas muy conocidas y felicitaron la conducta del perrito que, aseguraron, fue un factor que evitó que el ingreso concretara, tal vez, un robo.

No obstante, también surgieron comentarios más críticos que se enfocaron en el riesgo al que se expuso el animal al enfrentarse al desconocido.

Varias personas señalaron que, aunque la presencia de una mascota (sobre todo de un perro de raza grande) puede disuadir situaciones como esta, la seguridad de una vivienda no debería depender de ellas. Y que, además, los animales pueden resultar heridos en este tipo de episodios. Que es responsabilidad de los dueños contar con medidas de protección adecuadas que no los involucren.

Por otra parte, hubo quienes aseguraron que el video fue creado con inteligencia artificial, poniendo en duda la veracidad de los hechos.