Perro rescatado conmueve al mover su cama para dormir junto a una pequeña bebé (video)

Un perro rescatado ha conmovido a miles de personas en redes sociales al demostrar un instinto protector y afectuoso hacia la nieta de su dueña, al punto de mover su propia cama para dormir cerca de la bebé.

Sara Lemons, de 48 años, residente en Estados Unidos, manifestó su alegría al enterarse de que se convertiría en abuela en 2025. Sin embargo, admitió que inicialmente sentía cierta preocupación por la reacción de su perro rescatado, Bo. Para prepararse, consultó a un entrenador canino, con el objetivo de facilitar la adaptación del animal.

Sus temores resultaron infundados. Desde el primer encuentro, Bo desarrolló un fuerte vínculo con la bebé, Laynie, quien actualmente tiene cinco meses. Según relató Lemons, el perro procura permanecer siempre cerca de la menor.

La mujer compartió en su cuenta de TikTok un video en el que se observa a Bo moviendo su cama por el suelo para colocarla junto al lugar donde descansa la bebé, con la intención de dormir la siesta cerca de ella. La grabación, publicada el 15 de enero, se volvió viral y acumuló cientos de miles de visualizaciones y decenas de miles de reacciones positivas.

Lemons explicó que el video fue editado en reversa, ya que no logró captar el momento exacto en tiempo real, aunque aseguró que el comportamiento del perro es habitual.

También señaló que cada jueves, cuando debe cuidar a su nieta, prepara a Bo anticipándole la visita del bebé. El animal, según describió, suele esperar junto a la puerta o la ventana.

Además, cuando la bebé duerme en su corral, el perro se recuesta a su lado, y si la menor se encuentra en su silla mecedora, él permanece cerca observándola.

Bo es un cruce de pointer y labrador de seis años que fue rescatado por el hijo de Lemons, quien trabaja como bombero. El animal formaba parte de una camada de once cachorros abandonados al borde de una carretera. Tras adoptar a Bo, el joven posteriormente se mudó, por lo que el perro permaneció con Lemons, convirtiéndose en una importante compañía en su hogar.

El video ha generado numerosas reacciones entre los usuarios de redes sociales, quienes destacan la ternura y el instinto protector del animal, consolidándolo como un ejemplo del estrecho lazo que puede formarse entre mascotas rescatadas y sus familias adoptivas.

