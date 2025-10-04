Perros callejeros de Bogotá encuentran refugio en estación de policía de Kennedy

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱
Por Laura Tatiana Vargas Lizarazo
Comunicadora social y periodista con interés en temas sociales, culturales, de conflicto y construcción de paz. Ganadora del Premio Nacional de Periodismo, Mujeres, Paz y Seguridad 2021.@Tatiana71765621lvargas@elespectador.com
Por Paula Andrea Saavedra Morales
Diseñadora gráfica de la universidad Santo Tomás, con énfasis en animación en 2D y 3D.@PauASMpsaavedra@elespectador.com
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación