Perros de rescate en Venezuela: esto es lo que llevan en su maleta de emergencia

Los peludos se enfrentaron a complejidades de operación en Venezuela. EFE/ Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

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Tras el doble sismo que sacudió el norte de Venezuela el pasado 24 de junio, la solidaridad internacional no tardó en movilizarse. Entre las ayudas de diversos países que llegaron a las zonas afectadas, un grupo en particular captó la atención de las comunidades: los ejemplares de búsqueda y rescate K9.

Estos animales entran en estructuras colapsadas donde el peligro es aún más grande, pero para que puedan salvar vidas, sus guías deben garantizar primero la seguridad de los caninos.

Si ha observado con atención a estos peludos portan un equipamiento especial, no es unaccesorio estético, cada elemento en sus arneses cumple una función para su supervivencia.

Tecnología y protección sobre el terreno

El “uniforme de trabajo” de un perro de rescate está diseñado para enfrentar escenarios extremos. Estos son tres componentes esenciales que cargan en su equipamiento:

Botas tácticas de alta resistencia: tras un terremoto, el suelo queda cubierto de cristales rotos, varillas expuestas y escombros cortantes. Este calzado especial protege las almohadillas de sus patas, evitando heridas que los dejarían fuera de servicio de inmediato.

Arnés estructural de carga: no se trata de una pechera común. Su diseño técnico está preparado para soportar el peso completo del animal. Si el guía necesita descender por una grieta o cargarlo para superar un obstáculo vertical, este arnés permite levantarlo de forma segura y sin lastimarlo.

Sistemas de ubicación (GPS y luces LED): en la profunda oscuridad de los túneles formados por el colapso de edificios, o durante las extenuantes jornadas nocturnas, la tecnología se convierte en su mejor aliada. Estos dispositivos permiten que el guía rastree la posición exacta del can en todo momento, incluso cuando se pierde el contacto visual.

Detrás de la agudeza olfativa de estos animales, existe un estricto protocolo de cuidado táctico. El entrenamiento es el pilar de su efectividad, pero la protección de su integridad física en el campo es la prioridad absoluta de los cuerpos de socorro. Sin este equipamiento, la esperanza tardaría mucho más en llegar a las víctimas.

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