Perros que ayudan a sanar: animales como apoyo clave en la salud mental

En la Clínica Montserrat, en Bogotá, la terapia asistida con animales y el programa de visitas de mascotas Huellitas para el Alma se han posicionado como apoyos clave en los procesos de atención psicológica y psiquiátrica, integrando el vínculo humano-animal al cuidado de la salud mental.

Laura Tatiana Vargas Lizarazo
24 de enero de 2026 - 05:00 p. m.
El vínculo entre pacientes y perros se ha convertido en una herramienta terapéutica que acompaña procesos de salud mental.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

La presencia de animales en contextos de salud mental ha dejado de ser una experiencia anecdótica para convertirse en una herramienta terapéutica con respaldo clínico. En la Clínica Montserrat, en Bogotá, la terapia asistida con animales (TAA) y el programa de visitas de mascotas Huellitas para el Alma se han consolidado como estrategias complementarias dentro de los procesos de atención psicológica y psiquiátrica. Ambas iniciativas parten del principio de reconocer el vínculo humano‑animal como un apoyo emocional real, siempre bajo...

Laura Tatiana Vargas Lizarazo

Por Laura Tatiana Vargas Lizarazo

Comunicadora social y periodista con interés en temas sociales, culturales, de conflicto y construcción de paz. Ganadora del Premio Nacional de Periodismo, Mujeres, Paz y Seguridad 2021.@Tatiana71765621lvargas@elespectador.com

