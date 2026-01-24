Perros que ayudan a sanar: animales como apoyo clave en la salud mental

El vínculo entre pacientes y perros se ha convertido en una herramienta terapéutica que acompaña procesos de salud mental. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

La presencia de animales en contextos de salud mental ha dejado de ser una experiencia anecdótica para convertirse en una herramienta terapéutica con respaldo clínico. En la Clínica Montserrat, en Bogotá, la terapia asistida con animales (TAA) y el programa de visitas de mascotas Huellitas para el Alma se han consolidado como estrategias complementarias dentro de los procesos de atención psicológica y psiquiátrica. Ambas iniciativas parten del principio de reconocer el vínculo humano‑animal como un apoyo emocional real, siempre bajo...