Perros rescatistas viajan desde varios países para llevar esperanza a Venezuela

'Dastan' es de raza Pastor Belga Malinois. Foto: Bomberos de Bogotá

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El fuerte terremoto del pasado miércoles 24 de junio dejó a Venezuela en una situación muy difícil, pero también despertó una enorme ola de ayuda internacional.

Entre los rescatistas que trabajan sin descanso, hay unos compañeros muy especiales que se están robando la atención y el corazón de todos, los perros de búsqueda y rescate que llegaron desde diferentes países.

Las cifras oficiales ya reportan cientos de víctimas y miles de heridos. En momentos así, donde cada minuto cuenta, el increíble olfato y la preparación de estos animales representan una oportunidad para salvar vidas.

Desde México viajó un equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Estos perritos y sus entrenadores tienen años de experiencia ayudando en emergencias por todo el mundo, y ahora están caminando sobre los terrenos más difíciles de Venezuela, buscando cualquier señal que indique la presencia de una persona atrapada.

Una de las historias más conmovedoras de estos días la protagoniza Tsunami, un perro de raza Border Collie que trabaja con los equipos caninos locales.

En un edificio colapsado de ocho pisos en el sector de San Bernardino, los rescatistas apagaron todas las máquinas y guardaron un silencio absoluto para que Tsunami pudiera concentrarse sin ruidos ni olores extraños.

Tras recorrer las ruinas, el perrito dio la señal clave. Gracias a su aviso, y tras varias horas de intenso trabajo de Protección Civil, lograron sacar con vida a un señor de 60 años que llevaba seis horas atrapado bajo la estructura.

El Salvador también dijo presente en esta misión humanitaria, enviando a dos valientes pastores alemanes junto a su delegación de ayuda. Estos peludos se sumaron de inmediato a las tareas de apoyo para llevar tranquilidad y respuestas a las familias que esperan noticias de sus seres queridos.

Por su parte, los Bomberos de Bogotá enviaron desde Colombia a un rescatista de cuatro patas con mucha historia, Dastan. Este perro ya sabe muy bien lo que es enfrentar una tragedia, pues ayudó en el terremoto de Haití hace unos años.

Hoy, Dastan y su guía recorren los barrios asignados con la misma entrega de siempre, demostrando que en las peores crisis no existen las fronteras cuando se trata de ayudar.

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