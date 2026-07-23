Peter lleva 2.074 días esperando ser adoptado, viendo cómo sus compañeros se van

Puede ayudar a cambiar su vida compartiendo esta publicación o considerando la adopción. Foto: Fundación Col Choca La Pata

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Fundación Choca la Pata dio a conocer la conmovedora historia de Peter, un perro que lleva 2.074 días, más de cinco años y medio, a la espera de ser adoptado. A lo largo de este tiempo, el animal ha sido testigo de cómo decenas de sus compañeros encuentran una familia, mientras él continúa aguardando el momento en que alguien se fije que está ahí y decida llevarlo a casa.

Desde la organización señalan que Peter no busca compasión, sino una oportunidad real para demostrar la nobleza, el afecto y la fidelidad que conserva intactos a pesar de los años de espera.

Aunque no todas las personas están en posición de acoger a una mascota, pueden marcar una gran diferencia al compartir esta historia en sus redes sociales o al comentarla con sus allegados, ayudando a que la búsqueda alcance a la familia indicada.

Quienes deseen obtener más información sobre el proceso de adopción o conocer directamente a Peter pueden comunicarse con la Fundación Col Choca La Pata a través de sus canales oficiales.

Adoptar a un animal rescata una vida del olvido y le devuelve la dignidad a un ser que solo conoce la espera. Cuando elige la adopción por encima de la compra, no solo transforma por completo el destino de un perro como Peter, sino que también libera un espacio en los refugios para que otros animales vulnerables reciban atención y cuidado.

Abrir las puertas de su hogar a un animal adoptado es un acto de profunda empatía que transforma familias y le demuestra al mundo que siempre hay tiempo para dar una segunda oportunidad.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱