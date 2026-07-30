Pirata tiene gusano del corazón, fue dado de alta, pero todavía necesita ayuda

El peludo superó su hospitalización, pero afronta un diagnóstico que no da espera. Foto: Fundación adopta no compres

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Aunque recibió el alta médica y ya se encuentra descansando en un hogar de paso, la batalla de Pirata continúa. El peludo enfrenta actualmente un tratamiento contra el gusano del corazón, una patología compleja que requiere atención constante y no da espera para garantizar su recuperación.

Quienes deseen sumarse a esta causa y apoyar su proceso de salud pueden hacerlo de una manera muy especial adquiriendo un pocillo de la colección inspirada en él, transformando cada café en una contribución directa para sus medicinas y cuidados.

Para conocer cómo obtener el suyo, basta con dejar la palabra “PIRATA” en los comentarios de la publicación que hizo la fundación.

Asimismo, la Fundación Adopta No Compres mantiene abiertos sus canales oficiales para recibir aportes directos. Se pueden realizar transferencias a cuenta de ahorros, llave, nequi y daviplata.

Para donaciones internacionales está disponible el correo de PayPal fundacion@adoptanocompres.org, y de igual forma se reciben aportes con tarjeta de débito o crédito en el sitio web oficial de la organización.

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