“Pisar el freno”: un llamado por los animales atropellados en Colombia

Esta campaña busca recordar que cada peludito en la calle merece una segunda oportunidad. Foto: Paula Andrea Saavedra Morales

Cada vez que un vehículo acelera en una vía colombiana sin mirar más allá del pavimento, corre el riesgo de causar una tragedia silenciosa: la vida de un animal doméstico puede desaparecer sin que nadie mire atrás.

El atropello de animales domésticos en Colombia es un problema invisibilizado, pese a su alarmante frecuencia. No existe un sistema nacional unificado que permita dimensionarlo con exactitud. Muchos mueren y otros sobreviven con lesiones permanentes.

Precisamente, esta falta de cifras oficiales fue denunciada recientemente en un debate de control político por la senadora Andrea Padilla. Según ella, no existe un sistema de información confiable, ni protocolos claros de atención, ni seguimiento efectivo a las pocas estrategias existentes, como la señalización vial o las campañas de prevención.

Mientras el Estado no ofrece respuestas contundentes, la sociedad civil empieza a llenar ese vacío. En Bogotá, por ejemplo, la Fundación Doggy in Home ha decidido actuar. Entre sus voluntarios está Ana María Romero, quien hace parte del grupo de activismo desde hace dos años y medio. Para ella, el voluntariado va más allá de alimentar o bañar animales rescatados: “Buscamos transformar realidades. No se trata solo de donar, sino de evitar el sufrimiento”.

Doggy in Home creó la campaña “Pisar el Freno” para atacar una causa puntual pero urgente: la falta de conciencia vial frente a los animales. Se centra en algo tan básico como que un conductor reduzca la velocidad si un perro o un gato se cruza en la vía. Según Ana María, muchos de los animales que llegan a la fundación tras ser atropellados quedan con discapacidades permanentes. Algunos usan pañales, otros necesitan fisioterapia o sillas de ruedas; pero esto no significa que no puedan tener una vida plena.

La inspiración detrás de esta campaña fue Rafael, el primer perro con discapacidad que llegó a la Fundación. Su historia marcó un antes y un después, no solo porque sobrevivió, sino porque permitió que muchos voluntarios, y luego ciudadanos, entendieran el valor de frenar, de ayudar y de no pasar por alto la vida del animal.

La Fundación realiza actividades periódicas en puntos críticos de Bogotá. Uno de ellos es la intersección de la calle 53 con la Avenida Boyacá, donde frecuentemente instalan un punto de visibilización. Al principio, la respuesta del público era mínima, pero todo cambió cuando comenzaron a llevar a los perros en silla de ruedas, como Olaf y Soledad.

“La gente se acerca, pregunta, se sensibiliza. Ver a un animal con discapacidad cambia la percepción de muchos”, cuenta Ana María.

Así como Olaf, también está Timón, un cachorro barranquillero que llegó a Bogotá con apenas cuatro meses, después de haber sido atropellado. Sus heridas estaban infectadas, llenas de garrapatas y gusanos. El impacto fue tan fuerte que perdió totalmente la movilidad de sus patas traseras, sin sensibilidad superficial ni profunda.

Hoy se arrastra con sus patas delanteras, pero tiene una energía inagotable. Le encanta tomar el sol y sentir el pasto, por eso necesita una silla de ruedas especial, que cuesta cerca de $1.700.000, con todas las adecuaciones necesarias para él.

Estas historias conmueven, pero también movilizan. Muestran que los animales atropellados no solo necesitan compasión en el momento del accidente, sino apoyo para seguir adelante.

Desde 2016, Colombia reconoce a los animales como seres sintientes gracias a la Ley 1774. Esta norma castiga el maltrato y el abandono con penas de hasta 36 meses de cárcel y multas que pueden llegar a los 60 salarios mínimos. Más recientemente, el Congreso aprobó la llamada Ley Ángel, que agrava estas sanciones cuando el maltrato causa la muerte o lesiones graves, y establece una “Ruta de Atención al Maltrato Animal”, que, en teoría, debería activarse ante cualquier caso de atropello.

Pero la realidad es otra. Desde 2017, se han reportado más de 15.000 denuncias por maltrato animal, pero solo unas 200 han terminado en condenas, según datos de la Fiscalía. El Grupo Especial de la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA) ha asumido el liderazgo en algunos casos, pero su capacidad operativa sigue siendo limitada.

En la práctica, si una persona atropella a un animal y lo deja abandonado, difícilmente enfrentará consecuencias legales. Y si alguien intenta ayudar, muchas veces no sabe a dónde llamar ni qué hacer. En Bogotá, la línea 123 recibe estos reportes, pero su respuesta depende del tipo de emergencia, la disponibilidad de veterinarios y, en muchos casos, de la voluntad del ciudadano de involucrarse.

Campañas como “Pisar el Freno” no solo buscan evitar nuevos accidentes. Su verdadero objetivo es más profundo: sembrar una cultura de respeto, de cuidado y de empatía. Porque frenar no es solo un acto mecánico, en la mayoría de situaciones, es una decisión consciente, una forma de decir que toda vida importa, incluso la que corre silenciosa al borde de la carretera.

Colombia necesita políticas públicas respaldadas por datos confiables, protocolos efectivos y sanciones que se apliquen con rigurosidad, pero también requiere un cambio cultural profundo: uno que reconozca que compartir el territorio con otros seres vivos no es una molestia, sino una responsabilidad.

