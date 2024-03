Policía que respondió a una llamada de un refugio terminó adoptando a un perrito

El oficial de policía decidió llamar al cachorro Kylo. Foto: Panhandle Animal Welfare Society (PAWS)

Cuando el oficial Marcus Montgomery, del Departamento de Policía de Fort Walton Beach, en Florida, Estados Unidos, respondió a una llamada de rutina del refugio de animales Panhandle Animal Welfare Society (PAWS), no sabía que terminaría adoptando a un cachorro.

Según informó ABC News, Montgomery contestó la llamada de un empleado de la fundación de animales que solicitaba una revisión rutinaria del refugio. En medio del registro, el oficial vio un perrito que se robó toda su atención.

“Tan pronto como lo vi, dije ‘no lo traigas aquí o lo llevaré a casa ahora mismo´. Cuando lo abracé, chocó su nariz junto a la mía y la lamió. En ese momento supe que necesitaba atraparlo”, relató Montgomery a ABC News.

Cuando el policía se enteró de cómo había llegado el cachorro al refugio, estuvo aún más convencido de que necesitaba adoptarlo. “El supervisor me explicó que lo dejaron solo en una caja detrás de su edificio durante la noche. Pensar en él allí solo, probablemente tan confundido, me rompió el corazón. Lo escuché quejarse y llorar e imaginarlo solo en esa caja me dio un tirón terrible en el corazón”, contó.

Aunque fue amor a primera vista, Montgomery confesó que al principio dudó en adoptar al cachorro. Él y su novia trabajaban con frecuencia y no estaba seguro de si tenían suficiente espacio para acomodar a otro perro, pues ya tenían un pitbull llamado Vader. El supervisor del refugio le explicó los detalles y, después de hablar con su novia, decidió llevárselo y llamarlo Kylo.

“Dejé que mi novia lo nombrara Kylo. Primero iba a ser Finn, pero pensamos que Kylo encajaba perfectamente”, dijo Montgomery.

Después de que se firmó la documentación, el personal de PAWS tomó una foto de Montgomery y Kylo que compartieron en Facebook. Una semana después, el dúo se hizo famoso en Internet. “Al día siguiente recibí mensajes de texto preguntándome si sabía que mi foto se estaba compartiendo por todas partes. No me lo esperaba”.

Desde entonces, la historia y la fotografía de Montgomery y Kylo han sido compartidos por medios de comunicación nacionales e internacionales.

