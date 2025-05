Pomelo, el perrito rescatado que lucha por su vida y necesita ayuda urgente

Pomelo tiene un tumor agresivo en su cara que requiere cirugía urgente. Foto: Rescate animal Rex en dos patas

Por más de nueve años, Pomelo vivió en la calle pese a tener una familia. A la intemperie y enfrentando problemas de salud constantes, su vida fue una sucesión de dificultades. Hasta que, recientemente, un ataque de otro perro lo dejó gravemente herido y reveló una dolorosa masa en su rostro que supura y le causa una infección severa. Su familia, sin ni intención de tratarlo, toma la decisión de practicarle la eutanasia.

Pero el destino de este perrito de alma fuerte cambió gracias a la intervención de la Fundación Rex en Dos Patas, que lo acogió bajo su cuidado. Desde entonces, lo llaman con cariño “Viejito”, y su historia se ha convertido en un símbolo de esperanza, resiliencia y amor incondicional.

“Cuando lo recibimos, Viejito no dejaba que lo tocáramos. Temblaba de miedo, no confiaba en nadie, y su dolor era evidente. Pensé que no lo lograría, pero estaba muy equivocada. Hoy, mueve su colita, come con entusiasmo y se deja consentir. Tiene muchas ganas de vivir”, cuenta Laura Sánchez, fundadora del refugio.

El diagnóstico de Pomelo es complejo. Tiene un tumor agresivo en su cara que requiere cirugía urgente. El costo total de su tratamiento supera los siete millones de pesos colombianos y la Fundación está en una carrera contra el tiempo para salvarlo.

“Él llegó a mi vida como un regalo. Tiene tanta vida por delante y tanto amor por dar. Solo necesita una oportunidad”, afirma Laura.

La Fundación hace un llamado urgente a la solidaridad: quienes deseen ayudar pueden comunicarse al número 324 328 5394 o a través de las redes sociales: @rex.endospatas. Compartir su historia para que más personas se sumen a esta causa también es una opción.

Pomelo ya sufrió suficiente. Hoy, gracias al esfuerzo de quienes creen en las segundas oportunidades, está listo para empezar a vivir de verdad, lo único que necesita es que más corazones se sumen a su lucha.

