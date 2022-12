Popeye: el perro ‘foodie’ que vivía en la calle y ahora es una estrella en redes

Gracias a el gracioso resultado de sus fotografías ya cuenta con más de 137,000 seguidores y lleva un largo recorrido por los restaurantes más populares de Los Angeles Foto: Instagram

Los animales son seres increíbles, algunos cuentan con la fortuna de tener un hogar que los ame y los respete para toda la vida pero otros no cuentan con la misma suerte y deambulan por las calles alrededor del mundo. No obstante, lo que menos se imaginó este pequeño perro que vivía entre la basura y el frío de la noche en Los Ángeles es que su vida cambiaría para siempre.

El pequeño fue rescatado por una mujer y su esposo en enero de 2014 cuando apenas era un cachorro y quedaron sorprendidos tras ver su buen comportamiento en los restaurantes. “Mi amiga, Jen, siempre me animó a crear un Instagram para Popeye, pero yo quería algo un poco diferente”, dijo a ABC News su dueña, Ivy Diep. “A Jen y a mí nos gusta ir a lo que llamamos ‘citas de Instagram’ donde probamos diferentes restaurantes y tomamos fotos de nuestra comida en Instagram. Llevaba a Popeye a cualquiera de los lugares que admiten mascotas y nos dimos cuenta de lo bueno que era con la comida. Se sentaba quieto para la foto”.

Y su idea dio resultados, actualmente Popeye tiene más de mil publicaciones en Instagram, todas junto a un plato de comida con una pose particular, y más de 391.000 seguidores. “Que hermoso”, “Luce maravilloso”, “Yo quiero algo de esos pancakes, yummy” se lee en los comentarios de algunas de sus publicaciones.

No obstante, Popeye no siempre fue así, “cuando lo tuvimos por primera vez, era tímido con la comida y los refrigerios” comentó Ivy. De hecho, tampoco jugaba con otros perros o juguetes sino con las mangas del suéter de sus propietarios. “Todo fue un proceso de socialización y adaptación” comentó la mujer.

De acuerdo con su dueña, en realidad él no se come toda la comida que muestra en Instagram. “Le daremos bocados de cualquier cosa que sea segura para él”, dijo. “Siempre llevamos una bolsa de sus golosinas favoritas también. Por lo general, no le gusta mucho la comida de todos modos. Simplemente le gusta estar fuera de casa, observar a la gente y ladrar a cualquier otro perro que pase”.

En La Red Zoocial hicimos un vídeo con los alimentos que debe evitar darle a su mascota, entre ellos, la cebolla, el chocolate, los huesos y la cerveza. Además, algunos de estos ellos pueden generar problemas gástricos y sensibilidad en la piel. De acuerdo con el director médico de BarfChile, Christian Vergara, “el detonante de estas sensibilidades es el carbohidrato, gluten y agregados químicos que traen los alimentos comerciales”.

No olvide que nunca debe darle comida ultraprocesada a su mascota y, que si piensa darle comida casera, no debe tener sal, condimentos, grasas o alimentos tóxicos y su dieta debe ser recetada por un veterinario.

