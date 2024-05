¿Por qué es bueno tener varios perros en casa?

Aunque a muchos perros les gusta interactuar y jugar con otros canes en casa, esto no reduce el tiempo que cada perro necesita y merece de su dueño. Foto: Beagle Freedom Project

Tener un hogar con varios perros puede ser beneficioso, pero no es adecuado para todas las personas ni para todos los animales. Aunque muchos perros disfrutan de la compañía de otros, no siempre pueden adaptarse bien. Por ejemplo, si un perro no se siente cómodo con otros perros, traer un nuevo cachorro podría no ser la mejor decisión.

Es esencial considerar este tipo de factores y estar bien preparado antes de añadir un nuevo animal en la familia. Si las personas deciden tener varios canes, hay múltiples aspectos importantes que se deben tener en cuenta.

El American Kennel Club afirma que cuantos más perros tengan las personas, mayor será el presupuesto designado para su cuidado. Además de los gastos diarios, incluyendo comida, juguetes y golosinas, los costos de entrenamiento y atención veterinaria también aumentarán. El seguro para mascotas es otro gasto recurrente a considerar.

Por esta razón, es recomendable planificar financieramente a largo plazo los costos asociados con tener más perros. Al revisar el presupuesto, conviene prestar especial atención a los gastos veterinarios adicionales para perros mayores o aquellos que requieran cirugía o cuidados prolongados. Al final del día, tener varios perros puede resultar costoso y esta decisión puede no ser financieramente viable para todos en todas las etapas de la vida.

Más allá del aspecto financiero, el mayor desafío para muchas personas al tener múltiples perros es disponer del tiempo necesario para ellos. Aunque a muchos perros les gusta interactuar y jugar con otros canes en casa, esto no reduce el tiempo que cada animal necesita y merece de su dueño.

Algunas personas deciden tener más mascotas para que se hagan compañía mutuamente. A veces esto funciona, pero si el dueño tiene un perro solitario y aburrido mientras trabaja largas horas, añadir otro perro podría resultar en dos perros igualmente solitarios y aburridos.

El American Kennel Club también explica que la supervisión es otro factor a considerar para que los perros puedan vivir bien. Sin embargo, dependiendo de las edades, tamaños y temperamentos de los canes, puede ser necesario planificar una supervisión continua. A menos de que las personas estén seguras de que los canes se llevan bien sin intervención, no deberían dejarlos sueltos juntos. En su lugar, es recomendable utilizar jaulas, puertas o diferentes habitaciones para crear áreas separadas en la casa para cada perro.

También, hay consideraciones de seguridad al tener múltiples canes, especialmente si tienen diferentes tamaños o edades. Cuando las personas tienen varios perros con distintos niveles de energía, es esencial asegurarse de que los canes más activos puedan satisfacer sus necesidades sin molestar a los perros más tranquilos. Por ello, es recomendable evitar situaciones en las que los canes tengan que resolver sus conflictos entre ellos. En su lugar, es recomendable redirigirse al perro más enérgico antes de que el perro tranquilo se frustre. También, el portal recomienda ser particularmente cuidadoso al supervisar a los canes pequeños que viven con los canes grandes.

El American Kennel Club menciona que incluso durante el juego, un perro grande puede herir accidentalmente a su compañero canino más pequeño. Cuanto mayor sea la diferencia de tamaño entre los canes, más necesario será supervisar de cerca el juego y otras interacciones.

Beneficios de tener varios perros en casa

El portal Purina explica que tener varias mascotas simultáneamente tiene beneficios claros. Las mascotas y los animales de compañía podrán socializar y jugar juntas, lo que significa que no se aburrirán si su dueño está trabajando, durmiendo o fuera de casa por unas horas.

Además, tener dos mascotas proporciona más compañía para la familia. Esto se debe a que cada animal tiene una personalidad, y la familia disfrutará descubriendo las particularidades de cada uno de ellos. Los canes pueden desarrollar vínculos con más de un miembro de la familia, y cuando hay más de una mascota en casa, cada una puede apegarse a diferentes personas.

Del mismo modo, las mascotas se ayudan a mantenerse activas. Tener un compañero animal no solo mejora la salud mental de las mascotas, sino también su salud física. Purina menciona que a medida que los perros envejecen, la falta de ejercicio puede causar problemas médicos.

Las mascotas a menudo juegan entre ellas, lo que les proporciona más ejercicio del que tendrían solas. Cuando los propietarios juegan con varios perros en el jardín, estos corren y saltan, gastando más energía que en cualquier juego de buscar la pelota individualmente con una persona.

El portal también menciona que cualquier dueño de mascotas conoce la sensación reconfortante cuando su perro o gato corre a recibirlos o se acurruca con ellos en un momento tranquilo.

Los animales de compañía pueden ayudar a las personas a superar la soledad y afrontar el duelo, la depresión e incluso el trastorno de estrés postraumático, como ocurre con los animales de servicio.

Pero hay otras ventajas menos obvias. Por ejemplo, tener mascotas puede hacer a los demás más sociables. Si las personas salen con sus perros o gatos, la gente tiende a interactuar con ellos y, por ende, con los dueños. Esto a los perros en elementos positivos para abrirse y ser más extrovertido.