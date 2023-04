Esta práctica tan común no es más que una mutilación que afecta la normal movilidad y la salud. Foto: Pixabay

Muchas personas creen que al modificar la apariencia física de sus animales de compañía, estos no sienten ningún tipo de dolor o que no configura ningún tipo de maltrato. Lo cierto es que la morfología del animal hace parte de su composición natural y no debe modificarse.

