¿Por qué los actos sexuales con animales no son considerados un delito en Colombia?

Cabe resaltar que este tipo de actos no son considerados un delito en Colombia, sino un agravante del delito de maltrato animal. Esto quiere decir que una persona que denuncie un hecho de este tipo contra los animales debe presentarlo por el delito de maltrato animal, que, desde la Ley 1774 de 2016, comenzó a ser reconocido en el país, al aceptar que los animales son seres sintientes.

Esto convierte a los actos sexuales con animales en hechos que empeoran las penas de maltrato animal, pero no los convierte en un delito, por lo que no podrían ser penalizados si no se prueba el daño físico o mental en las especies afectadas.

El Grupo Especial para La Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA) es la agrupación de la Fiscalía General de la Nación, que se encarga de investigar y judicializar de maltrato animal en el país.

Cuando la entidad descubre que un animal fue maltratado mediante un acto sexual, debe probar que existió una lesión física o emocional en los animales para poder proceder con la judicialización del responsable.

