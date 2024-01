¿Por qué los perros se van de la casa?

La ansiedad por separación puede causar comportamientos dañinos en los canes, quienes pueden terminar lanzándose a la calle debido al estrés que siente al no estar cerca de su dueño. Foto: Pixabay

El hecho de que los perros se escapen del patio trasero puede resultar frustrante para los propietarios, además de que puede plantear riesgos significativos para la seguridad de las mascotas. Un perro en fuga podría exponerse a peligros, como el ser atropellado por un vehículo, enfrentarse a lesiones causadas por otros perros, e incluso causar daño a terceros.

Algunos perros pueden escaparse de vez en cuando. No obstante, si esto comienza a suceder de manera recurrente, es esencial buscar soluciones para mantener la seguridad de la mascota.

Según explica el portal WebMD, los perros podrían escaparse cuando están frustrados o aburridos. Si los propietarios dejan solas a las mascotas durante períodos prolongados y sienten soledad, estos pueden terminar saliéndose. También, estos animales pueden tener demasiada energía acumulada, porque carecen de juguetes u otros compañeros caninos.

Otro posible motivo es que encuentran más entretenimiento en otros lugares, como la casa de un vecino, en donde hay otros perros o niños con quienes jugar.

La ansiedad por separación también puede causar comportamientos dañinos en los canes, quienes pueden terminar lanzándose a la calle debido al estrés que sienten al no estar cerca de sus dueños. WebMD asegura que algunos canes pueden destrozar cosas en el hogar cuando su dueño no está, tener accidentes a pesar de estar entrenados para ir al baño, o ponerse nerviosos cuando sus propietarios van a salir, debido a la ansiedad que sufren cuando su dueño no está cerca.

Otros canes pueden huir por el miedo ocasionado por pólvora, fuegos artificiales y tormentas eléctricas. Esto puede desencadenar en que se pierdan en las calles, o en otro tipo de accidentes que pueden terminar afectándolos.

Un último motivo se produce cuando los perros buscan pareja. Algunos canes que no están esterilizados pueden alcanzar la madurez sexual alrededor de los seis meses, por lo que su instinto puede hacer que quieran buscar a otro perro, para procrear.

Es necesario que los canes que están aburridos o frustrados reciban estimulación y entretenimiento constante, para que no tengan deseos de salir del hogar. Para esto, se pueden compartir juguetes e invertir tiempo en ellos. Además, si los propietarios van a viajar o van a estar ausentes por un tiempo prolongado, es recomendable dejarlos en una guardería para perros o con una persona de confianza que también les dé paseos, entretenimiento y los cuidados necesarios.

Si el temor es causado por la pólvora o las tormentas eléctricas, es esencial dejar a los perros en el interior del hogar durante estos eventos. Además, se les debe proporcionar un refugio seguro, como un sótano o una habitación sin ventanas, con música o un ventilador que ayude a atenuar el ruido. También, existen técnicas para acostumbrar a los perros a los sonidos de la pólvora.

Por último, los problemas específicos, como la ansiedad por separación, deben ser tratados con la compañía de etólogos o veterinarios especializados.

