¿Por qué mi perro se empezó a alejar de mí de repente?

Los perros son muy susceptibles a los cambios y pueden no reaccionar bien ante la llegada de una nueva persona u otro animal al hogar. Foto: Pixabay

Aunque usted no lo crea, es muy habitual que los perros, de un momento a otro, empiecen a alejarse de sus dueños, que ya no quieran estar tanto tiempo con ellos, que parezcan distantes y que, incluso, disminuyan las muestras de cariño. Pero, ¿por qué sucede esto? En La Red Zoocial le contamos.

De acuerdo con la médica veterinaria, Andrea Silva, un perro puede alejarse de su cuidador por diferentes razones. Entre las más comunes están: cambios en su entorno, la llegada de una nueva persona u animal a la casa, una experiencia negativa y problemas de salud.

Lo primero que usted debe hacer es analizar la situación para saber por qué el peludo se está alejando. Y, segundo, identificar si el perro solo lo rechaza a usted o también sucede con otros miembros del hogar.

“No hay una sola causa específica que demuestre por qué el perro está tomando ese comportamiento. Hay que saber si es solo un problema comportamental o si puede haber una enfermedad que sea lo que genere esto”, explica la experta en animales.

Es importante entender que los caninos son únicos y tienen su propia personalidad, y esta, frecuentemente, dependerá de la crianza y aprendizajes que el animal de compañía haya adquirido a lo largo de la vida. De ahí que no sea raro que existan canes más cariñosos y otros que prefieren el contacto cero.

A continuación, le contamos algunas situaciones por las que su perro podría estar alejándose de usted. Sin embargo, recuerde que la última palabra siempre la tendrá el médico veterinario.

1. No tienen una buena relación.

La veterinaria Silva asegura que, a menudo, los tutores pueden desarrollar comportamientos negativos hacia sus mascotas, tales como: abrazarlos o acariciarlos en exceso. No obstante, la experta hace énfasis en que no todos los perros son iguales y puede que algunos disfruten de esto, mientras que otros no. Por esta razón, es necesario conocer al animal de compañía y saber qué conductas pueden ser agobiantes o inadecuadas para él.

Además, recuerde que la relación entre usted y su peludo debe basarse en el respeto y la confianza. Al igual que las personas, los caninos no responden bien a la violencia y el miedo puede hacer que se sientan inseguros y estresados.

2. No se conocen.

Adoptar un animal de compañía y llevarlo a vivir a su casa puede ser algo muy emocionante para usted y toda la familia, pero también implica una responsabilidad grande, ya que de usted depende que la criatura tenga una buena calidad de vida.

Algunos perros son tímidos cuando llegan a un nuevo hogar y esto es normal, pues no conocen a nadie. En este caso, bríndele un espacio seguro y cómodo al animal para que pueda dormir, llévelo al veterinario si ve que tiene algún dolor, lesión o enfermedad, establezca límites para saber qué puede hacer y en qué espacios puede estar y, por último, no lo maltrate ni lo corrija a los golpes.

3. El animal tuvo un pasado difícil.

Si es un perrito rescatado, es muy difícil conocer su historia, puede que haya sido maltratado en el pasado y por eso no confía en las personas. Pero esto tiene solución: con mucha paciencia, amor y confianza construirá una buena relación con el animal de compañía.

4. El perro no recibe los cuidados adecuados.

Su mascota puede alejarse de usted si ve que sus necesidades básicas no están cubiertas de la manera correcta. Como tenedor responsable, usted tiene la obligación de brindarle todos los cuidados básicos para garantizar su bienestar, una buena relación y un desarrollo adecuado para que, a futuro, el perro no lastime o dañe a las personas, animales o al ambiente en general.

5. La mascota tuvo una experiencia negativa.

Tal vez, y sin querer, usted golpeó a su perro con la escoba mientras estaba barriendo, le pisó la cola sin querer, lo alzó en brazos erróneamente, lo mojó mientras lavaba la ropa, o, tal vez, cuando lo sacó al parque su perro tuvo algún accidente (fue mordido por otro animal o atropellado). Estas situaciones pueden pasar y puede que su peludo se encuentre confundido y crea que usted ocasionó esto a propósito, de ahí su miedo a estar al lado suyo.

Y no solo esto, si usted también le gritó o golpeó, no es de extrañar que le tenga miedo y quiera alejarse. Identifique cuál fue la situación y trate de no repetirla.

6. Cambios en la rutina.

Los perros son muy susceptibles a los cambios y pueden no reaccionar bien ante la llegada de una nueva persona o mascota al hogar. En estos casos, lo ideal es permitir que el canino tenga algo de tiempo para adaptarse a la situación de manera positiva y no negativa.

También, puede tener este comportamiento si ha pasado por otro cambio, tal como una mudanza o la pérdida de alguien.

7. Problemas de salud.

Es un hecho que un canino no puede decir explícitamente que está enfermo, lesionado o dónde le duele. Sin embargo, hay otros signos con los que el animal manifestará estas sensaciones, por ejemplo: con cambios en su comportamiento, movimientos atípicos, lenguaje corporal, ladridos, gruñidos, dejando de comer, no durmiendo, no saliendo a pasear, queriendo estar solo o alejándose de todos.

Cuando estas señales aparecen, lo mejor es prestar atención a la mascota y ayudarla a sentirse mejor. Por ello, es necesario averiguar la causa del malestar, idealmente, de la mano de un veterinario que pueda analizar la situación de una forma integral.

8. Aprenda el lenguaje corporal de su mascota.

Los perros son únicos y, por eso, no todos se van a sentir motivados por las mismas razones. Por ejemplo, puede que su peludo ame estar en el mueble y no hacer nada, o puede que le encante correr largas distancias y estar a su lado siempre. Identificar los gustos del animal hará que todo sea más fácil para todos.

Igualmente, es importante que conozca el estado del peludo (si está alegre, triste, cansado, enérgico), así sabrá en qué momentos puede interactuar con él y en qué momentos dejarlo descansar.

Lo primero, y más importante, es no obligar al perro a hacer algo que no quiere. Identifique el problema de raíz y, con la ayuda de expertos, trate de solucionarlo.

“Lo primero es permitir que el animal sea libre, así puede ir ganando su confianza. No lo obligue a nada”, explica Silva. Sin embargo, si usted ve que, por más que intente acercarse al animal, no hay ningún cambio, es importante que busque la ayuda de un especialista en el tema (etólogo o veterinario).

Otros consejos: