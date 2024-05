¿Por qué mi perro siempre me pide comida? ¿Es normal que siempre tenga hambre?

Cuando se le da a la mascota más alimento del que su cuerpo necesita, se corre el riesgo de que con el tiempo sufra de obesidad. Foto: Kabo en Unsplash - Kabo en Unsplash

Los perros son animales inteligentes, juguetones, leales y muy cariñosos. Sin embargo, en ocasiones pueden llegar a tener malos hábitos, como, por ejemplo, pedir comida a su cuidador de manera constante o comer sin ningún tipo de control. De acuerdo con los expertos en comportamiento animal, esta conducta, denominada voracidad canina, se percibe especialmente en perros de razas grandes que tienen un cuerpo con la capacidad de ingerir más alimento.

Aparte de los perros de gran tamaño, ciertas razas exhiben un metabolismo más rápido en comparación con otras. También, los cachorros en pleno crecimiento y aquellos que participan en rutinas de ejercicio intensas pueden experimentar un aumento considerable en su apetito.

La cantidad de comida que necesita un perro depende de varios factores: tipo de alimento, raza, nivel de actividad, peso corporal, número de raciones, edad, etc. Cuando se le da a la mascota más alimento del que su cuerpo necesita, se corre el riesgo de que con el tiempo sufra de obesidad. Si no se trata, la obesidad puede provocar una serie de problemas de salud, como problemas musculoesqueléticos, insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad de Cushing, trastornos cutáneos y algunos tipos de cáncer.

Los perros con bajo peso también se enfrentan problemas de salud, como el debilitamiento del sistema inmunitario y la pérdida de fuerza muscular. Si esto ocurre, lo mejor es que consultar con un veterinario.

Los expertos del portal Tienda Animal España brindan algunos consejos para abordar esta conducta que puede ser incómoda para los cuidadores de perros:

Racionar las comidas de la mascota

Si un perro demuestra que siempre tiene hambre, lo mejor es racionar su comida. Algunos cuidadores dividen el alimento en dos raciones: una por la mañana y otra por la noche. Para la cantidad diaria lo mejor es consultar con el médico veterinario de confianza, aunque en la mayoría de las ocasiones se puede encontrar en el envase de la comida.

Aumentar la actividad física del canino

Si un perro siempre se muestra ansioso por comer, puede ser porque necesita más actividad física. Es importante que los caninos jueguen y paseen suficiente durante el día, esto reduce su deseo constante de alimentarse.

Evitar darle comida humana

Algunos expertos recomiendan no darle a los perros la comida que generalmente es solo para humanos, no solo por la mala conducta que desarrollan, sino también porque algunos alimentos no son apropiados para ellos y podrían llegar a perjudicar su salud. Lo mejor es consultar con médico veterinario para que resuelva todas las dudas sobre este punto.