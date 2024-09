Preocupación por las mascotas de La Gorda Fabiola: estos peludos eran muy apegados a ella

La Gorda Fabiola con una de sus mascotas. Foto: Instagram: gorditafabiola

Tras la muerte de La Gorda Fabiola, integrantes del elenco de Sábados Felices, programa de televisión en el que trabajó la humorista por cerca de 37 años, expresaron su preocupación por sus perritos, en medio de un homenaje.

En la conmemoración participaron amigos y colegas como Patricia Silva, Hugo Patiño, Don Jediondo, Boyacoman y Heriberto Sandoval. Quienes recordaron las divertidas anécdotas que vivieron junto a su compañera, además, recordaron la energía tan bonita que la caracterizaba. Mismo carisma que se veía reflejado en el trato a sus mascotas, a las que consideraba una parte esencial de su familia.

Inicialmente, Patricia Silva manifestó su angustia en la transmisión de Día a Día, programa de televisión matutino, por el bienestar de los perritos de la artista difunta. No porque la familia de Fabiola no los cuidara, sino porque solían tener una relación muy estrecha con la mujer.

“He sufrido mucho por los perritos de ella porque ellos lloran a La Gorda cuando ella no estaba en casa y yo hoy me levanté pensándolos porque hace poquito recogió una perrita en la calle y la ama. Ese vacío es grande”, expuso Silva.

Por su parte, Pedro González se apresuró a recordar una anécdota chistosa de su compañera, pues hace algunos años nombró a uno de sus animales de compañía Uldarico, debido a que el administrador del conjunto en el que vivía se llamaba igual y era muy cansón.

Cabe aclarar que con frecuencia La Gorda Fabiola se dejaba ver en redes sociales acompañada de sus mascotas, así como también compartía videos de fundaciones animalistas para ayudar a los perritos en condición de calle.

