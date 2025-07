¿Puede llevar a su perro en el asiento delantero del carro? Esto dice la ley

Nunca deje a su mascota sola en un vehículo, podría tener accidentes o asfixias por temperaturas elevadas. Foto: Freepik

Si va a viajar en carro con su animal de compañía, probablemente se pregunte cuál es la forma más segura y adecuada de hacerlo. Muchos optan por llevarlos en el asiento del copiloto, pero, ¿es esto permitido o recomendable?

En Colombia, el Código Nacional de Tránsito no prohíbe explícitamente transportar animales en el asiento delantero de un vehículo particular. Sin embargo, esta no es la mejor opción: en caso de un accidente, el impacto contra el tablero o el parabrisas puede causar lesiones graves o incluso la muerte del animal. Además, las bolsas de aire, si se activan, podrían herirlo gravemente si se activa.

Lo que sí establece la ley es que los conductores deben tener un campo de visión libre y no pueden llevar elementos que interfieran con su conducción o que lo distraigan. Si el animal se mueve libremente por la cabina o salta sobre el conductor, podría considerarse una distracción y dar lugar a una sanción.

¿Cuál es la forma correcta de llevar a un perro en carro?

Para garantizar su seguridad y cumplir con las normas, es recomendable:

Utilizar un cinturón de seguridad especial para mascotas , que se engancha al arnés del perro y se sujeta al anclaje del cinturón del asiento trasero.

Transportarlo en una guacal o jaula adecuada , especialmente si se trata de un gato o un perro pequeño.

No permitir que saque la cabeza por la ventana sin supervisión , ya que podría sufrir lesiones por objetos o insectos.

Evitar dejarlo suelto dentro del vehículo porque podría generar distracciones o salir expulsado en caso de una frenada de emergencia.

Recuerde: llevar a su animal de forma segura no solo lo protege a él, sino también a usted y a los demás ocupantes del vehículo.

