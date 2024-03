¿Qué cosas necesita un perro? Estos objetos no pueden faltar en su vida

Tener un perro es una responsabilidad que se adquiere, por lo menos, de 10 a 16 años. Foto: Pixabay

La llegada de un perro a casa siempre es un motivo de alegría, pues más allá de tener una compañía permanente, estos animales brindan tranquilidad, alegría, diversión y mucho amor.

Sin embargo, esta decisión no debe ser tomada a la ligera. Tener un peludo es una responsabilidad que dudará, por lo menos, 10 años. Además, no se trata solo de tener un animal, sino de brindarle todos los cuidados de forma responsable. Por eso, en La Red Zoocial le contamos los objetos que son infaltables para quienes tienen un canino en casa.

Comederos y bebederos.

Los comederos y bebederos son aquellos recipientes en los que se deposita la comida y el agua de los perros. Escoger el tamaño y la altura correcta de estos elementos es esencial para que el peludo pueda hidratarse y alimentarse correctamente. Los mejores platos, según los expertos, son los de acero inoxidable, ya que además de ser resistentes, no guardan bacterias, son fáciles de limpiar y no contienen sustancias tóxicas.

Cama.

Los perros, al igual que los humanos, necesitan un lugar cómodo para poder descansar. Lo recomendable es que la cama tenga una tela suave con cierre y que esté cubierta con material impermeable. Las coberturas que son afelpadas o de peluche tienden a ser más difíciles de limpiar.

Correa y collar.

Los collares para perros están clasificados por tipo de agarre, material y, por supuesto, tamaño, por lo que es importante analizar las posibilidades de comodidad que más se adecúen al perro. Los que más recomiendan los médicos veterinarios son aquellos que son de tipo arnés, debido a que la correa está agarrada al cuerpo de la mascota y no a su cuello. En caso de jalones fuertes, el perro no sentirá la fuerza en su garganta, por lo tanto, no lo lastimará.

Juguetes.

Aunque parece algo muy sencillo y poco relevante, el juego es un estímulo que ayuda al bienestar del perro. Además, es importante para fortalecer el vínculo que hay entre el cuidador y el animal, para gastar la energía que tienen y evitar que se estresen por el encierro.

Para comenzar es pertinente tener un juguete que el perro pueda morder, como una pelota o una cuerda resistente.

Implementos de aseo.

Los elementos de aseo pueden variar según las características del perro, pero en general, se recomienda tener siempre un shampoo especial para caninos que no les irrite la piel, un cepillo, especialmente cuando la mascota está cambiando de pelaje, y pañitos húmedos para limpiar las patas después de cada paseo.

Placa de identificación.

La mayoría de los perros perdidos no llevan placa al momento de extraviarse. Estas son de las primeras cosas que los tutores deben considerar para comprar. La placa debe contener el nombre de la mascota y un número de teléfono.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com