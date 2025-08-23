El canicross nació en Europa como una alternativa de entrenamiento para los perros de trineo durante el verano. Foto: Canicross de Colombia

Al amanecer, cuando la ciudad todavía bosteza y el aire se siente más fresco, un grupo de corredores se prepara en silencio. Los arneses tintinean, las correas se tensan y, al frente, los perros jadean con la ansiedad de quien está a punto de lanzarse a lo que más disfruta: correr.

La señal de salida llega con un grito breve y entonces la escena cobra vida. Humanos y canes avanzan en bloque, unidos por una cuerda que, más que un simple accesorio, es una declaración de confianza. No hay dueño ni mascota, sino un equipo que...