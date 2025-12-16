¿Qué es la ‘coccidiosis’ en perros y cómo detectarla?

Este virus puede transmitirse en algunos cachorros, incluso, por consumir huevo. Foto: Pixabay

La coccidiosis es una infección intestinal causada por un parásito de tamaño microscópico que se aloja en el sistema digestivo de los perros. Y, aunque puede aparecer a cualquier edad, los casos más frecuentes y delicados se presentan en cachorros, especialmente durante las primeras semanas de vida, cuando su sistema inmune aún está en desarrollo.

De acuerdo con información de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Cornell , los perros adultos que se encuentran en un estado sano también pueden contagiarse, pero no siempre muestran síntomas. En cambio, en los peludos más jóvenes, el parásito puede provocar diarrea fuerte, deshidratación y pérdida de peso. Estas son señales de que se requiere atención veterinaria urgente.

¿Cómo se produce el contagio de esta enfermedad?

La infección ocurre cuando el perrito entra en contacto con popó contaminada o con superficies en donde el parásito ya se formó y está maduro; por ejemplo, en patios, parques, calles, en los mismos criaderos o refugios de perros, pero también dentro de las casas si no se realiza una limpieza correcta.

Otra vía de contagio es ingerir presas pequeñas de animales, como los roedores. Pero estos parásitos no se transmiten entre especies. Es decir, los perros no contagian a los gatos ni a los humanos, y viceversa.

¿Qué debe alertarnos?

Como mencionamos antes, muchos perros pueden ser portadores de la enfermedad sin mostrar signos. No obstante, cuando aparecen síntomas —sobre todo en cachorros—, es posible identificarlos a nivel digestivo. La diarrea, a veces con moco o sangre, es la señal más común, acompañada de letargo (que es cuando el perrito no tiene ganas de jugar, duerme mucho, no tiene apetito y tampoco quiere salir a pasear), vómitos y deshidratación.

Desde la academia de formación veterinaria CUAS, en España , explican que la intensidad de los síntomas depende de otros factores como la edad, la carga parasitaria y el estado inmunológico del perrito, pues las coinfecciones con otros parásitos pueden agravar el cuadro de coccidiosis. En pocas palabras, si no se detecta y se trata a tiempo, puede ponerse en riesgo la vida del animal.

Hablemos del tratamiento y las recomendaciones

El diagnóstico se realiza mediante el análisis de muestras fecales, aunque, si la enfermedad aún está en plena incubación, puede ser necesario repetir la prueba. Esto debido a que el parásito no siempre se elimina de forma constante en las heces.

Cuando ya hay síntomas y se acude al veterinario, el tratamiento suele incluir medicamentos contra los coccidios (que son distintos a los antiparasitarios habituales). Si el caso es más grave, el tratamiento puede complementarse con cambios en la alimentación: más hidratación, dietas blandas y fármacos que refuercen el sistema digestivo de la mascota.

Para proteger a nuestras mascotas podemos contribuir mejorando su higiene: retirar la popó lo antes posible reduce el riesgo de que el parásito se vuelva infeccioso. También se recomienda limpiar y desinfectar los espacios en donde viven, controlar la presencia de roedores y plagas y evitar el hacinamiento entre perritos, especialmente en criaderos o refugios.

Según el mismo artículo de Cornell, los coccidios pueden sobrevivir durante meses en el ambiente en el que se encuentren. Es por eso que limpiar continuamente al peludo y evitar que entre en contacto con el exterior a temprana edad puede evitar la enfermedad.

Recuerde que esta nota no reemplaza una consulta en el veterinario y, en cambio, intenta guiar a los dueños para que detecten los síntomas a tiempo.

