¿Qué es lo que más molesta a los perros?

Los regaños acompañados de gritos suelen confundir y molestar a los perros. Foto: Unplash

Aunque los perros no pueden expresar sus emociones por medio de las palabras, sí lo pueden hacer de otras formas. Los ladridos, gruñidos o incluso el desinterés y el rechazo hacia una persona son algunas de las señales que indican que un canino está enojado. En La Red Zoocial le contamos algunas cosas que a sus perros no les gustan.

🐾 Invadir su espacio.

Aunque a los perros les gusta compartir tiempo con las personas, a veces les parece incómodo y molesto que invadan su espacio físico. Una de las formas más comunes es mediante abrazos, ya que estos pueden ser tomados como un intento de sometimiento y/o agresión. La manera más recomendable para demostrarles afecto es realizar pequeñas caricias en el pecho, la zona del cuello y la barbilla.

🐾 Los olores fuertes.

Tienen un gran sentido del olfato. La nariz de los perros cuenta con más de 220 millones de receptores olfativos, mientras que los humanos tenemos 5 millones. Por esta razón, olores como los cítricos, alcoholes, algunos productos de limpieza y hasta los perfumes, los molestan y pueden provocar reacciones extrañas en ellos.

🐾 Romper la rutina.

A los perros les gusta la rutina. Ellos esperan con ansias la llegada de su dueño a la casa, la hora de la comida y los momentos en el día para salir a dar sus paseos. Por lo que saltar alguna de estas acciones o cambiar su orden les resulta molesto y confuso. Lo mejor es tratar de respetar los horarios principales.

🐾 Mirarlos fijamente.

Cuando usted se queda mirando fijamente a un perro que no conoce, este lo puede interpretar como un reto o amenaza, no interesa si su mirada es de amor u orgullo. Solo haga esto con perros conocidos.

🐾 Los abrazos.

Un estudio de la Universidad de British Columbia llegó a la conclusión de que “los perros mostraban ansiedad o malestar cuando sus dueños los estrechaban entre sus abrazos”. Si su animal no se tensa, evita el contacto visual, baja las orejas o se lame la boca, esto quiere decir que le gusta, de lo contrario, no lo haga. Ellos tienen mil maneras de demostrar amor.

🐾 Olfatear en la calle.

Al no dejarlos olfatear, está impidiendo que estos animales obtengan la información de qué los rodea, ellos son exploradores. Imagínese que usted salga a dar un paseo, pero no pueda ver nada porque no se lo permiten.

🐾 Caricias en la cara.

Sí, aunque suene extraño, este comportamiento también lo odian algunos caninos. Sin embargo, si sus perros no se alejan al acariciarlos, significa que les gusta. Si ven resistencia, es mejor que no lo hagan porque para ellos puede ser una invasión del espacio personal.

🐾 Soplarles en la cara.

¿A quién le gusta que le hagan esto? No a muchas personas, especialmente a los perros.

🐾 Perseguirlos.

Aun cuando parezca que es un juego que ambos disfrutan, en algún momento el animal puede llegar a olvidar que es una actividad divertida y sentirse acorralado, lo que podría terminar en una agresión de su parte para mostrar esa inconformidad y miedo.

🐾 Tratarlos como humanos.

Es muy común que en algunas ocasiones las personas traten a sus perros como si ellos también fueran humanos. Sin embargo, no respetar su identidad canina y querer que adopten comportamientos que no son propios de ellos les resulta molesto. Es importante darles el espacio para que se comporten según su propia naturaleza, ya que esto hará que tengan una vida más plena y feliz.

🐾 Llevar tensa la correa.

Estrés, frustración y nerviosismo son algunos sentimientos que se generan con una correa tensa. Suéltela un poco y deje que su perro entre en calma. Si siempre la tira para su lado, él pensará que está en peligro y puede actuar de una manera indebida. La buena educación es clave.

🐾 Quedarse solo.

Los perros aman estar acompañados por sus dueños. Por eso, al llegar a casa, siempre muevan la cola para indicar que están felices por su regreso. Dedíquele tiempo, amor y calidad a su animal de compañía.

🐾 Los ruidos fuertes.

Los oídos de estos animales son mucho más desarrollados, sensibles y potentes que los de los humanos. Por esta razón, los rayos, estruendos, pólvora, gritos o la música a todo volumen no les agrada. Les genera miedo, estrés y ansiedad.

