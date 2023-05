¿Qué tiene de especial un pitbull? Curiosidades y datos que no sabía de este perro

No son considerados como buenos perros guardianes. Muchas personas creen que por su contextura física estos perros pueden cuidarles la casa y evitar que el ladrón entre. Pero no, no es así. A pesar de su inteligencia para aprender diversas tareas, ejercicios y trucos, los pitbulls no nacieron para ser perros guardianes. Por lo general, estos peludos son sociables con las personas y pueden comportarse de forma amigable ante la presencia de desconocidos.