15 de agosto de 2025 - 03:58 p. m.

¿Quiere adoptar a un perro o caballo de la Policía Nacional? Así puede hacerlo

“Acoge un Héroe de Cuatro Patas” es una iniciativa de la Policía Nacional para encontrar un hogar amoroso y responsable a cientos de perros, caballos y mulas que han culminado su servicio y ahora merecen descansar y recibir cariño. Estos son los requisitos para el proceso de adopción.

María Hernández

María Hernández

Paula Andrea Saavedra Morales

Paula Andrea Saavedra Morales

Jorge López(60581)Hace 53 minutos
Interesante, pero en lugar de acudir al buen corazón de los ciudadanos, tendrían que involucrar en su presupuesto el retiro honroso y cuidado de sus propios servidores
