15 de agosto de 2025 - 03:58 p. m.
¿Quiere adoptar a un perro o caballo de la Policía Nacional? Así puede hacerlo
“Acoge un Héroe de Cuatro Patas” es una iniciativa de la Policía Nacional para encontrar un hogar amoroso y responsable a cientos de perros, caballos y mulas que han culminado su servicio y ahora merecen descansar y recibir cariño. Estos son los requisitos para el proceso de adopción.
