Raffaella sobrevivió al maltrato durante años, hoy espera un hogar que cure su miedo

El equipo médico de la fundación certificó que la canina se encuentra esterilizada, vacunada y desparasitada. Foto: Patitas en protesta

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La Fundación Patitas de la Protesta rescató a Raffaella, una perrita de tamaño mediano y cuatro años de edad que sobrevivió a un entorno de violencia intrafamiliar en Bogotá. El caso inicial cobró relevancia mediática tras registrarse una agresión física contra su compañera, una perra de raza Beagle.

Aunque la primera víctima fue retirada oportunamente del inmueble, Raffaella permaneció expuesta al ambiente hostil, situación que la llevó en secuelas emocionales manifestadas a través de conductas de desconfianza y temor.

Tras evaluar el riesgo latente, la organización asumió la tutela del animal para iniciar su proceso de rehabilitación. En la actualidad, la perrita muestra progresos significativos en su comportamiento, cohabita de manera armónica con otras especies y evidencia un carácter afectivo una vez establecido un vínculo de confianza.

El equipo médico de la fundación certificó que la peluda se encuentra esterilizada, vacunada y desparasitada. El protocolo de adopción prioriza a familias dispuestas a brindar un proceso de adaptación paciente.

Asimismo, la institución precisó que no gestionará entregas en sectores con alta saturación de fauna callejera, tales como Soacha, Usme, Bosa o Ciudad Bolívar. Los ciudadanos interesados en formalizar la solicitud pueden ponerse en contacto directo con la organización.

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