Receta casera de helado para su perro

Por la sensación que les genera y por su instinto, muchos perros aman refrescarse con helado. Foto: Pexels

Por instinto los perros suelen lamer las botellas de agua, en busca de refrescarse. Algo similar suele pasar con los helados, ya que, al estar fríos, le dan una sensación agradable a su lengua.

Sin embargo, los veterinarios son enfáticos en que no está bien darle dulce a los animales, ya que esto puede generarles problemas de salud en el largo plazo. Y ni hablar del chocolate, que, debido a sus componentes, puede ser tóxico para los perros.

Aún así, cuando chantajean con su cara tierna al pedir comida, puede que algunos no tengan la fortaleza para negarse. Por eso, lo mejor será que cumpla el deseo de su perro con algo que no cause daños a su salud.

En La Red Zoocial traemos esta receta fácil de preparar. Será su mejor aliada para los días en los que su perro quiera refrescarse con un helado junto a usted.

Ingredientes

- Pechuga de pollo o costilla de res.

- Arroz o papa.

Preparación

Cocine en una olla con agua los ingredientes durante el tiempo necesario para que alcancen su cocción. Retire los huesos, sin importar si es pechuga o costilla. Desmenuce la carne en pequeñas porciones y, si utilizó papa, haga lo mismo con esta.

Ponga el caldo en una refractaria de vidrio y llévelo al congelador durante dos o tres horas. Si desea que quede en diferentes porciones, póngalo en varios recipientes.

Una vez esté congelado, estará listo para que su perro disfrute de esta gran combinación de sabores. Recuerde que no debe ponerle sal, ni ningún otro tipo de condimento, ya que estos pueden afectar la salud intestinal de su mascota.

