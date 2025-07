Recibió alerta del timbre y se llevó una gran sorpresa: su perro tocaba la puerta

El video, que fue compartido con Newsweek, muestra a Kota empujando el timbre con sus patas delanteras y rascando la puerta, claramente ansioso por entrar. Foto: Osric a Nesweek

Lo que parecía ser un día común para Osric dio un giro inesperado cuando recibió una notificación de su cámara Ring. Al revisar el video en su celular, quedó en shock: quien tocaba el timbre no era una persona, sino su propio perro, Kota.

El curioso episodio ocurrió después de que Kota escapara por un hueco que cavó bajo la cerca del jardín. Luego de una breve aventura por el vecindario, el perro regresó por su cuenta y, para llamar la atención, se puso de pie sobre sus patas traseras y presionó el timbre con total decisión.

“Kota es un escarbador. Cavó bajo la reja, se metió por la puerta y cuando vio que no había nadie, fue directo al timbre”, contó Osric, quien no notó la ausencia de su mascota durante cerca de 30 minutos. “Le gusta estar afuera, así que no nos preocupa que dé unas vueltas. Pero esa vez algo me dijo que fuera a revisarlo. Al final, fue la notificación de Ring la que me avisó que se había escapado.”

El video, que fue compartido con Newsweek, muestra a Kota empujando el timbre con sus patas delanteras y rascando la puerta, claramente ansioso por entrar. La escena se volvió viral por lo insólito del momento y la aparente inteligencia del animal.

“Kota es parte de la familia desde hace casi un año”, explicó Osric. “Lo adoptamos en un evento de adopción cerca de nuestro Walmart local. Era un perro muy tranquilo y dormilón, pero con el tiempo se volvió juguetón y muy activo. Es un payaso adorable.”

Como perro rescatado, la adaptación al hogar tomó tiempo, pero hoy Kota está completamente integrado a la familia. Además de ser afectuoso, ha demostrado una gran capacidad para resolver situaciones: “Antes ya había tocado el timbre por accidente, pero esta vez creo que lo hizo a propósito. Está aprendiendo a usarlo, y eso me parece increíble.”

Desde el incidente, Kota no ha vuelto a escapar. “Ahora está más grande, ya no cabe tan fácil por debajo de la cerca, y no ha tenido que tocar el timbre de nuevo. Pero estoy seguro de que lo hará si algún día vuelve a necesitarlo… o si simplemente quiere escuchar el sonido”, dijo Osric entre risas.

El episodio, además de divertido, deja en evidencia la sorprendente inteligencia de los perros. Según el psicólogo e investigador Stanley Coren, su capacidad cognitiva es comparable a la de un niño de dos años y medio. Y Kota, sin duda, está entre los más listos.

