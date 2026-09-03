Rescatada en Venezuela, Mar cruzó la frontera para encontrar una segunda oportunidad

Tras sobrevivir al desplome de un restaurante en La Guaira, Mar busca un hogar donde sentirse segura y amada. Foto: Canes Guerreros

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La organización Canes Guerreros, ubicada en Medellín, dio a conocer la historia de Mar, una perrita de un año que busca una familia definitiva tras haber sobrevivido al desplome de un restaurante en La Guaira, durante el doble terremoto que se vivió en Venezuela.

A pesar del trágico incidente, la peluda fue rescatada y se encuentra esterilizada. Según informó la fundación, Mar destaca por ser una mascota sumamente afectuosa, aunque presenta cierta timidez inicial debido a las secuelas del trauma que vivió. No obstante, al generar un vínculo de confianza con las personas, manifiesta una disposición plenamente receptiva y cariñosa.

Canes Guerreros busca para ella un hogar responsable, paciente y comprometido con su proceso de adaptación. Las personas interesadas en brindarle una oportunidad de adopción o en apoyar la difusión de su caso pueden comunicarse a través de mensaje directo con la organización o al número de WhatsApp 3011777330.

Adoptar un animal de compañía va más allá de brindarle un techo, representa la oportunidad de transformar radicalmente dos vidas. Al elegir la adopción sobre la compra, se combate directamente el sobrepoblamiento y el abandono, liberando espacio en los refugios para salvar a más ejemplares en riesgo.

Además, este acto crea un vínculo cimentado en la gratitud y la lealtad, permitiendo que un animal supere traumas pasados mientras aporta compañía, empatía y alegría al hogar que decide abrirle sus puertas.

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