Rescatan a Mercury, un husky siberiano que permanecía en un pequeño balcón en Chapinero

De acuerdo con la denunciante, el perrito se encontraba en malas condiciones y permanecía en el balcón. Foto: Captura de pantalla

Desde el pasado 31 de marzo, una usuaria en redes sociales compartió el caso de un perro que, al parecer, permanecía en el balcón sin que sus dueños se percataran de la situación en la que se encontraba.

“Este perrito husky siberiano permanece todo el día amarrado a ese balcón que no le da espacio ni para moverse. Llevamos haciendo seguimiento estos días y lo sacan a las 7 am y lo entran en la noche, escribió la usuaria.

De acuerdo con la mujer, el perro se encontraba vomitando en el balcón y, al acudir a las autoridades, no recibió una respuesta inmediata. “El Idpyba dice que sin el número de apartamento no pueden hacer nada, pero, el edificio no tiene portería ni citófono para identificarlo” completó en su denuncia.

Comparto: 🧵”Este perrito husky siberiano permanece todo el día amarrado a ese balcón que no le da espacio ni para moverse. Llevamos haciendo seguimiento estos días y lo sacan a las 7 am y lo entran en la noche.” @margaritavela @AnimalesBOG @andreanimalidad @gelitoazul pic.twitter.com/0uuCokvJCs — Lina (@LinaLole_) March 31, 2023

Luego de la presión por parte de varios animalistas y con la ayuda de la Alcaldía de Chapinero, el Idpbya asistió a la vivienda y, de acuerdo con la denunciante, no les permitieron el ingreso. “El dueño del perro dice vivir con un niño y que no va a dejar al entrar al perro al apto. La pregunta es ¿nada más por hacer?” escribió la mujer.

Sin embargo, el pasado sábado, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, junto con la Secretaría de Gobierno, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Alcaldía de Chapinero, lograron el rescate de Mercury.

El animal, de acuerdo con el reporte de la institución, presentaba condición corporal baja, resguardo inadecuado y no se manifestó la voluntad de su cuidador por mejorar dichas condiciones.

“No solo debemos velar por la salud y nutrición, sino el bienestar en confort, estado mental y comportamiento. Son familia hasta el último de sus días” comunicó la entidad en su cuenta de Twitter y afirmaron que el canino será trasladado a la UCA para que se le realice una revisión veterinaria completa y pueda encontrar una familia que lo ame para toda la vida.

¡Mercury ya fue rescatado!



En operativo conjunto con @GobiernoBTA, @PoliciaBogota y @AlcalChapinero, valoramos al Husky Siberiano que permanecía en un pequeño balcón. pic.twitter.com/KzuHXlSpqC — Protección Animal Bogotá (@AnimalesBOG) April 1, 2023

🐶Maltrato animal en Colombia: ¿a qué se puede enfrentar?

Los delitos en contra de los animales están tipificados en el Código Penal- Artículo 339A. De acuerdo con este artículo, si usted maltrata a un animal podría enfrentar una pena de prisión de doce (12) a treinta y seis (36) meses, e inhabilidad especial de uno (1) a tres (3) años para el ejercicio de profesión, oficio, comercio o tenencia que tenga relación con los animales y multa de cinco (5) a sesenta (60) salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMLMV).

También existen unos agravantes en estos casos, entre ellos: cuando la conducta se comente con sevicia, cuando el delito ocurra en vía pública, cuando hay presencia de menores de edad, cuando se cometen actos sexuales y cuando estos delitos previstos son realizados por servidores públicos. En caso de comprobarse alguno de estos agravantes, la pena se aumenta de la mitad a tres cuartas partes.

La ley 1774 establece que los actos dañinos y de crueldad contra los animales que no causen la muerte o lesiones que afecten de manera grave su salud o integridad física serán sancionados con multas de 5 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Recuerde que si tiene conocimiento sobre un presunto caso de maltrato animal puede denunciar a través de la Línea 123 y el Escuadrón Anticrueldad del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal en Bogotá asistirá el caso.

