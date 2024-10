Rescatan a una perra atrapada en un árbol tras el huracán Helene: “es un milagro”

La canina se perdió de su familia el día 27 de septiembre durante el paso del huracán. Foto: Facebook: Kingsport Fire Department

El huracán Helene ha causado estragos en el sureste de Estados Unidos en los últimos días, dejando a su paso complicaciones, desastres y víctimas. En medio de los rescates y las búsquedas, se encontró milagrosamente a Athena, una perrita atrapada en la copa de un árbol a unos seis metros de altura.

Según los informes oficiales de los rescatistas, se cree que la canina fue arrastrada por los escombros generados por la tormenta, quedando atrapada a esa gran altura en la punta de los árboles sin poderse bajar.

La perrita fue encontrada mientras las autoridades recorrían las orillas arrasadas del río Nolichucky en Tennessee. Los equipos del Departamento de Bomberos de Kingsport y del Departamento de Policía de Murfreesboro, que en ese momento estaban buscando víctimas con la ayuda de perros rastreadores, se percataron que uno de ellos, llamado K9 Kari, alertaba la presencia de la perrita sobreviviente, ladrándole y guiándolos hasta ella.

“Lo curioso de Kari es que no le gustan los otros perros, pero esta vez fue diferente”, dijo la oficial Alexander, encargada del canino rastreador. “Estoy muy orgullosa de que haya ayudado a encontrar algo bueno en medio de toda la devastación causada por las inundaciones” comentó en una entrevista con People.

De inmediato, los bomberos colocaron una escalera y uno de ellos subió hasta donde estaba Athena, ofreciéndole un saludo amistoso y tomando la perrita en sus brazos para bajarla de ese peligroso lugar en el que estaba. “Subí allí, le di un poco más de comida y me aseguré de que no me mordiera (...) es la perra más dulce del mundo” dijo el rescatista de la canina.

Una vez rescatada, Athena fue llevada sana y salva a un refugio de animales local, donde finalmente pudo reunirse con sus dueños, quienes habían perdido contacto con ella durante el paso del huracán Helene y que creían que no la volverían a ver.

Gracias a las redes sociales y a un video compartido por los rescatistas, se enteraron de que su mascota había logrado sobrevivir: “Estaba llorando, estaba riendo. Estaba tan feliz”, describió su dueña recordando el momento en que descubrieron que su perrita estaba viva.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱