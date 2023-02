Rescatan a 30 perros que estaban solos y encerrados en una casa en Buenaventura

Los animales pertenecerían a un instructor de patinaje que "habría desaparecido sin dejar rastro". Foto: Captura de Pantalla

Varios usuarios en redes sociales compartieron un nuevo caso de abandono de animales en Buenaventura. De acuerdo con el periódico local TuBarco, la comunidad denunció que el dueño de los animales “desapareció de la nada dejando una manada de peludos, entre cachorros y adultos a merced de los vecinos”.

La situación se evidenció luego de que varios habitantes de la región reportaran sonidos de queja en los animales y malos olores. “Los perros estaban encerrados sin agua y sin comida” comentó a La Red Zoocial Laura Giraldo, cabeza de la Fundación Salvado Huellitas, quien hizo presencia el pasado 16 de febrero en el lugar.

Posteriormente, con la ayuda del dueño de la vivienda y la colaboración de la hija del presunto responsable de las mascotas, lograron entrar a la casa y se encontraron con un ambiente poco salubre.

“Llegamos al lugar, nadie quería entrar porque los animales estaban agresivos. Yo entré y el panorama era desolador, todas eran hembras y había un solo machito era un pitbull. Además habían varias perritas recién paridas” explicó Laura.

En #Buenaventura reportan hay "más de 40 #perros" encerrados, sin agua y comida. Su dueño, un instructor de patinaje desapareció y no saben dónde está.

👉🏼Los animales quedaron a la deriva, sin apoyo de nadie. pic.twitter.com/atKsyBf5bZ — TuBarco (@tubarconews) February 18, 2023

Junto con Laura, las autoridades ambientales hicieron presencia en el lugar entre ellas: la Policía Ambiental, Alcaldía, representantes de la Secretaría de salud y Personería. Sin embargo, según la mujer, su reacción fue tardía ante la deplorable situación de los animales, “con las compañeras limpiamos la casa y saqué a los perritos bebés, no sé como hicieron para sobrevivir porque llevaban 10 días ahí, no queremos quitarle la responsabilidad a la Alcaldía solo que no podíamos dejar a los animales abandonados de nuevo” comentó.

Todos los esfuerzos de Laura no fueron en vano. Actualmente, 15 cachorros y la mamá lactante se encuentran en la Fundación Corazón Gatuno en Cali y lograron reubicar a más de cinco animales en algunos hogares.

“Por ahora hay 9 cachorros que están a la espera de ser recibidos por dos fundaciones, mientras logran darles un hogar definitivo” explicó Laura, quien además requiere el apoyo de todas las personas que quieran donar para realizar la cirugía de esterilización de estos animales.

También puede ayudar donando comida seca para entregarle a los hogares o fundaciones que los han recibido, medicamentos y vacunas.

De acuerdo con los habitantes del sector, Byron Bonilla es el propietario de las mascotas y aunque desapareció sin dejar rastro Laura comentó que él habría realizado llamadas a su mamá para indicar que estaba vivo pero, hasta el momento, la comunidad no está segura de las razones por las que el hombre habría huido de su casa.

*La Red Zoocial trató de comunicarse con la Policía Ambiental de Buenaventura pero hasta el momento no tuvo ninguna respuesta por parte de la entidad.

