Robo de un perro ciego en Bogotá: familia pide ayuda para recuperarlo

Una familia en el norte de Bogotá se enfrenta a una angustiosa situación tras el robo de su perro, Rocko, de 13 años, que necesita cuidados especiales. La dueña, Luz Dary Beltrán, denuncia que su mascota fue secuestrada el pasado 4 de abril en el barrio Lijaca, mientras ella realizaba unas compras en un supermercado D1. Lo que parecía una salida común, se convirtió en una pesadilla cuando, al salir, se percató de que su perro había desaparecido.

El robo fue captado en video por las cámaras de seguridad del lugar, mostrando cómo el delincuente arrastra a Rocko, quien es parcialmente ciego y tiene dificultades para caminar. Según Beltrán, el perro ya no puede caminar mucho y se tropieza con las cosas, lo que hace aún más dramática la situación.

Desde el robo, Luz Dary ha recibido múltiples llamadas de extorsión. Aunque los delincuentes han amenazado con devolverle a Rock, no hay señales de vida del perro, lo que aumenta la desesperación de su dueña. “Me llaman, me piden dinero, pero no hay pruebas de que mi perro esté bien”, asegura Beltrán, quien pide a las autoridades tomar acciones rápidas para localizar a su mascota y evitar que este tipo de crímenes continúen afectando a más familias.

El vínculo entre los dueños y sus mascotas

Este caso no es aislado. En Bogotá, el robo de mascotas se ha convertido en un problema creciente, afectando tanto a familias que buscan un miembro más de la familia como a aquellos que necesitan el apoyo emocional que los animales brindan. El vínculo entre los dueños y sus mascotas, especialmente en perros con condiciones de salud o edad avanzada, es profundamente afectivo. Rock, como muchos otros animales, no solo es una mascota, sino un compañero indispensable que brinda apoyo y cariño incondicional.

En el caso de Luz Dary, el perro no es solo un amigo fiel, sino un ser que requiere atención constante debido a su ceguera y dificultades para moverse. Para ella, su perro es más que un animal de compañía, es un miembro más de la familia. Esta relación emocional tan fuerte es la que hace que el robo de un animal sea un acto tan devastador, tanto en términos emocionales como legales.

El problema del robo de mascotas y el abandono en Bogotá

El robo de animales ha aumentado en diversas zonas de Bogotá, con delincuentes aprovechando la vulnerabilidad de las mascotas, especialmente las de avanzada edad o aquellas con necesidades especiales. Además, las denuncias por abandono de animales continúan siendo una problemática preocupante. Las mascotas, al igual que cualquier ser vivo, merecen respeto y cuidado, pero en muchos casos, los dueños abandonan a sus animales por diversas razones, creando un ciclo de sufrimiento tanto para los animales como para las comunidades.

Es fundamental que las autoridades tomen medidas más estrictas para prevenir estos crímenes, ofreciendo seguridad en áreas vulnerables y promoviendo una mayor conciencia sobre la tenencia responsable de mascotas.

La historia de Luz Dary Beltrán y su perro Rocko pone en evidencia la grave situación de los robos de mascotas en Bogotá y la falta de respuesta de las autoridades ante estos delitos. La familia de Beltrán solicita que se tomen acciones inmediatas para encontrar a Rock y frenar la extorsión que están sufriendo. Mientras tanto, miles de familias en la ciudad continúan viviendo el miedo de perder a sus compañeros más fieles.

Es urgente que tanto la ciudadanía como las autoridades trabajen en conjunto para garantizar que las mascotas, quienes se han ganado un lugar tan especial en nuestras vidas, estén protegidas y no sean objeto de la delincuencia o el abandono.

