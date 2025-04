Se llevaban a sus crías y a ella nadie la ayudaba: la historia de la perrita Pepa

Pepa es una perrita de tamaño grande, noble, nerviosa pero muy juiciosa. Foto: Fundacion San Roque Lucila Carmona

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Durante mucho tiempo, Pepa, una perrita de apenas un año de edad, ha vivido en las calles del municipio de Subachoque, Cundinamarca, bajo el abandono y la indiferencia. Cada vez que entraba en celo quedaba embarazada, y mientras los vecinos se llevaban a sus crías, a ella nadie la ayudaba. Dormía en la calle, recibía comida esporádicamente y el afecto era un lujo que no conocía.

Ante esta situación, la Fundación San Roque Lucila Carmona, que se encarga de rescatar animales, especialmente perros, y ofrecerles una mejor calidad de vida, decidió intervenir para realizarle la esterilización y evitar que siguiera siendo víctima de este ciclo de abandono. Sin embargo, por una reciente epidemia de moquillo en sus instalaciones, el plan inicial era devolverla momentáneamente a su entorno mientras encontraban un lugar seguro para ella.

“Decidimos cogerla para esterilizarla, pero mañana volverá a la calle porque no podemos tenerla, tuvimos epidemia de moquillo y no podemos entrarla a la fundación”, informó la organización en sus redes sociales.

Cuando el personal del refugio intentó dejar a Pepa con una persona que se había ofrecido a cuidarla unos días, la peluda corrió detrás de la camioneta con la esperanza de no ser abandonada nuevamente. Su gesto conmovió profundamente a los rescatistas, quienes no pudieron dejarla atrás. “Ella se fue detrás de la camioneta y simplemente no pudimos dejarla”, dijeron desde la fundación.

Gracias a una decisión conjunta con el equipo veterinario, la perrita ahora permanece en un cuarto aislado dentro de la Fundación San Roque mientras cumple el período preventivo antes de su vacunación. “Confiamos en que no se enferme”, dijeron.

Pepa es una perrita de tamaño grande, noble, nerviosa pero muy juiciosa. Hoy está a salvo, pero su historia aún no tiene un final feliz: necesita padrinos y ayuda urgente para cubrir los gastos médicos. La cirugía de esterilización cuesta $150.000 y la deuda total de la fundación asciende a $1.949.000.

¿Cómo ayudar?

Si quiere aportar al bienestar de Pepa y otros animales rescatados, puedes donar a la Fundación San Roque Lucila Carmona, organización sin ánimo de lucro con más de 17 años de trabajo por los animales vulnerables.

Cada aporte suma para que historias como la de Pepa tengan un nuevo comienzo. Hoy, ella necesita de la solidaridad de las personas para no volver jamás al abandono.

Davivienda – Cuenta de ahorros: 4504 00081 946

Bancolombia – Cuenta de ahorros: 345 5562 2211

Banco AV Villas – Cuenta de ahorros: 0928 25749 – CC: 51.671.687

Nequi: 314 847 0483 / 310 624 6927

Daviplata: 320 803 3217

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱