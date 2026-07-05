Selección de Estados Unidos recurrió a perros rescatados para aliviar la presión del Mundial

Christian Pulisic, Gio Reyna, Chris Richards y Matt Freese fueron algunos de los jugadores que interactuaron con los cachorros durante la jornada. Foto: US Soccer

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En medio de la exigencia física y mental que implica disputar el Mundial 2026, la selección masculina de fútbol de Estados Unidos encontró una forma diferente y conmovedora para desconectarse por un momento de la competencia. Los jugadores compartieron una tarde con cachorros rescatados en busca de un hogar.

Tras su debut con una victoria 4-1 frente a Paraguay, varios jugadores del equipo estadounidense participaron en una jornada de terapia asistida con animales organizada por la fundación Wags & Walks Rescue, una organización ubicada en Los Ángeles que se dedica al rescate de perros en situación de vulnerabilidad.

La actividad fue compartida por la propia organización en sus redes sociales, donde explicó que algunos de sus cachorros adoptables pasaron la tarde con los futbolistas mientras estos se recuperaban del partido. Según la fundación, los perros disfrutaron de una jornada llena de juegos, caricias y fotografías. La iniciativa también sirvió para promover la adopción responsable.

Lea también: Halley, la perrita que encontró con vida a Hernán Gil bajo los escombros en Venezuela

“Nuestros cachorros se divirtieron mucho haciendo nuevos amigos, dando muchos besos y, por supuesto, aprendiendo todo sobre el fútbol”, publicó Wags & Walks Rescue en su cuenta de Instagram.

La organización explicó que trabaja principalmente con perros que suelen ser pasados por alto en los refugios, entre ellos ejemplares de razas tipo bully, animales con necesidades médicas especiales y madres con sus cachorros. Asimismo, señala que no selecciona a los perros por su raza, tamaño o edad, sino que evalúa cada caso de manera individual con el objetivo de encontrarles un hogar donde puedan desarrollarse plenamente.

La sorpresiva visita estuvo protagonizada por tres cachorros mestizos de tipo terrier, que compartieron con varias figuras de la selección estadounidense, entre ellas el delantero Christian Pulisic, el arquero Matt Freese, el defensor Chris Richards y el mediocampista Gio Reyna. Las imágenes, difundidas por la federación y por Wags & Walks Rescue, muestran a los jugadores cargando a los perros, acariciándolos y jugando con ellos durante un momento de descanso de la concentración.

Lea también: Los héroes de cuatro patas también necesitan cuidados: así protegen a los perros rescatistas en Venezuela

La propia selección masculina de Estados Unidos también publicó un video del encuentro en sus redes sociales acompañado del mensaje: “¡Una sorpresa de cachorro de Purina a nuestra llegada a Seattle!”.

La fundación aprovechó la actividad para invitar a adoptar, convertirse en hogar de paso o compartir la información de sus animales disponibles, con el objetivo de aumentar sus posibilidades de encontrar un hogar definitivo.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱