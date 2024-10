Si tiene un perro en casa debe hacer estas siete cosas

Un buen collar, correa y placa de identificación son fundamentales para el cuidado y bienestar de un perro. Foto: Unsplash

¡Los perros son los mejores amigos del hombre! Estos peludos, además de ser amorosos, inteligentes y nobles, se convierten en leales compañeros, proporcionando amor incondicional y mejorando la salud física y mental de sus dueños.

Las personas con perros en casas tienen mejor autoestima, son más aptas físicamente, son más felices, tienden a ser menos temerosas y a ver la vida de una manera diferente, entendiendo la importancia del presente y olvidándose del pasado.

Y así como estos peludos les brindan grandes beneficios a sus humanos, es importante que ellos también lo hagan. Por eso, en La Red Zoocial le contamos siete cosas que debería hacer si tiene un perro en el hogar.

1. Paseos.

¡Este es uno de los momentos más esperados para él! Más allá de sacarlo para que haga sus necesidades, los paseos son fundamentales para que el peludo tenga una buena salud física y mental, socialice de manera positiva, pierda el miedo a las cosas, animales o personas extrañas; haga amigos y ejercicio, conozca el mundo y aprenda nuevos trucos.

Dato: un perro necesita entre tres o cuatro salidas al día. En esta nota le contamos cuál es la mejor hora para pasearlo.

2. Recoger los excrementos.

Esto hace parte de la tenencia responsable. Al salir a dar un paseo, es necesario que lleve una bolsita (ojalá amigable con el medioambiente) y recoja los excrementos de su animal de compañía y los deposite en la caneca correspondiente. Y si puede, riegue con agua el lugar donde el animal orinó, así también contribuirá a cuidar el planeta.

3. Jugar.

Si bien al salir con su perro al parque usted juega con él, le tira la pelota, practican nuevos trucos o corren; también es importante que en el hogar ocurra lo mismo. Dedíquele, al menos, media hora de juego a su mascota.

En esta nota le contamos qué juguetes o actividades son adecuados para mantener entretenido a su animal.

4. Comedero y bebedero.

Estos son necesarios para garantizar la salud y el bienestar del peludo en casa. Trate de que el plato de comida esté en un lugar diferente al del agua.

En esta nota le contamos cuál es el mejor lugar para ubicarlos en el hogar.

5. Una buena alimentación.

¿Comida seca? ¿Comida húmeda? ¿Dieta BARF? Es necesario que como dueño se informe y consulte con su médico veterinario cuál sería el mejor alimento para su animal de compañía. Sin importar la alimentación que escoja, es importante que contenga proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y los minerales necesarios para cuidar la salud del animal.

6. Una cama.

Los perros también necesitan una cama cómoda y limpia para descansar. Ubíquela en un sitio tranquilo, alejado de los ruidos y de las zonas de paso.

7. Veterinario.

Si quiere que su perro tenga una vida sana y feliz, es necesario que lo lleve a controles veterinarios para garantizar que está bien y descartar cualquier problema de salud a futuro.

Estas son solo un par de cosas que debería hacer en casa si tiene un perro, si cree que no está listo para hacerlas aún, reconsidere la opción de adoptar. Recuerde: un perro es un compromiso de por vida, no es un objeto que pueda tirar a la calle o devolver porque no le sirve.

